Трикотажний костюм та пальто з шарфом: модні блогери показали головні тренди на зиму 2025

Вовняне пальто + джинси

Пригляньте довге або середньої довжини коричневе вовняне пальто класичного крою, а також прямі або широкі джинси світло-синього відтінку. Доповніть їх замшевими черевиками шоколадно-коричневого відтінку і теплою кепкою. Завершать лук сумка через плече в нейтральних тонах, стильні рукавички і шарф у сірих або бежевих відтінках.

Образ з довгим пальто (фото: instagram.com/nlmarilyn)

В'язаний джемпер + в'язана спідниця

Якщо ви полюбляєте мінімалізм, придивіться на зимовий сезон образ, що складається з трикотажного або в'язаного светра і спідниці такого ж відтінку. Джемпер може бути з високим коміром або горлом (наприклад, "трико" або "коси"), нейтрального кольору - сірого, бежевого або молочного. Доповніть лук ботильйонами або чоботами-"козаками".

Теплий костюм (фото: instagram.com/dinahansen)

Коротка дублянка + вельветові штани

Коротка дублянка класичного крою, може бути карамельного, коричневого або чорного кольору. Підберіть дублянку з мінімалістичними деталями, наприклад, без яскравих прикрас, щоб зберегти елегантність або ж з хутром контрастного кольору. Доповніть її темно-коричневими вельветовими штанами та взуттям на масивній підошві. Завершить лук невелика сумка.

Коротка дублянка (фото: instagram.com/maryljean)

Шкіряна куртка + спідниця міді

На зиму можна вибрати класичну чорну куртку або куртку з утепленою підкладкою, можливо, з хутряним коміром або вставками. Доповнити її можна теплим светром, спідницею А-силуету і щільними колготками. Завершать лук утеплені кеди й містка сумка-шопер незвичної форми.

Шкіряна куртка і спідниця А-силуету (фото: instagram.com/daniellejinadu)

Пальто з шарфом + світло-блакитні джинси

Придивіться довге пальто в класичному або oversized стилі. Гарно виглядає пальто нейтральних відтінків, таких як чорний, сірий, темно-синій або бежевий. Також - великий і довгий шарф із вовни або кашеміру, який можна зав'язати навколо шиї або накинути вільно. Такий шарф стане не тільки теплим акцентом, а й модним аксесуаром. Доповнять образ світлі джинси та взуття у найбільш трендовому відтінку сезону - бургунді.

Пальто з шарфом (фото: instagram.com/_loissterling)