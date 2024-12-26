Трикотажный костюм и пальто с шарфом: модные блогеры показали главные тренды на зиму 2025

Шерстяное пальто + джинсы

Присмотрите длинное или средней длины коричневое шерстяное пальто классического кроя, а также прямые или широкие джинсы светло-синего оттенка. Дополните их замшевыми ботинками шоколадно-коричневого оттенка и теплой кепкой. Завершат лук сумка через плечо в нейтральных тонах, стильные перчатки и шарф в серых или бежевых оттенках.

Образ с длинным пальто (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Вязаный джемпер + вязаная юбка

Если вы любите минимализм, присмотрите на зимний сезон образ, состоящий из трикотажного или вязаного свитера и юбки такого же оттенка. Джемпер может быть с высоким воротом или горлом (например, "трико" или "косы"), нейтрального цвета - серого, бежевого или молочного. Дополните лук ботильонами или сапогами-"козаками".

Теплый костюм (фото: instagram.com/dinahansen)

Короткая дубленка + вельветовые брюки

Короткая дубленка классического кроя, может быть карамельного, коричневого или черного цвета. Подберите дубленку с минималистичными деталями, например, без ярких украшений, чтобы сохранить элегантность или же с мехом контрастного цвета. Дополните ее темно-коричневыми вельветовыми брюками и обувью на массивной подошве. Завершит лук небольшая сумка.

Короткая дубленка (фото: instagram.com/maryljean)

Кожаная куртка + юбка миди

На зиму можно присмотреть классическую черную куртку или куртку с утепленной подкладкой, возможно, с меховым воротником или вставками. Дополнить ее можно теплым свитером, юбкой А-силуэта и плотными колготками. Завершат лук утепленные кеды и вместительная сумка-шопер необычной формы.

Кожаная куртка и юбка А-силуэта (фото: instagram.com/daniellejinadu)

Пальто с шарфом + светло-голубые джинсы

Присмотрите длинное пальто в классическом или oversized стиле. Хорошо смотрится пальто нейтральных оттенков, таких как черный, серый, темно-синий или бежевый. Также - большой и длинный шарф из шерсти или кашемира, который можно завязать вокруг шеи или набросить свободно. Такой шарф станет не только теплым акцентом, но и модным аксессуаром. Дополнят образ светлые джинсы и обувь в самом трендовом оттенке сезона - бургунди.

Пальто с шарфом (фото: instagram.com/_loissterling)