Трихолог назвала жахливу помилку жінок, яку вони роблять з сивим волоссям

Чому виникає сивина

Пігментація волосся є однією з найбільш унікальних особливостей людини. Колір зумовлений пігментом меланіном.

Меланін може руйнуватися з плином часу або під дією різноманітних фізіологічних процесів, серед яких :

генетична схильність до сивини

гормональні порушення ендокринної системи, як от захворювання щитоподібної залози або цукровий діабет

перенесені тяжкі захворювання, зокрема й інфекції

розлади психічної сфери - сильне нервове перенапруження, нервові розлади

Що не можна робити

Трихолог Єва Праудман розповіла, що у соціальних мереж можна знайти багато способів, які нібито допоможуть вирішити таку проблему.

Також вона зазначила, що натуральне волосся тонше й, швидше за все, пошкоджується надмірним укладанням або термічним впливом.

Є загальноприйнята думка полягає в тому, що якщо вирвати сиве волосся, то на їхньому місці з’явиться набагато більше. Однак, це лише міф, у яких не варто вірити.

що не існує косметичних засобів, які можуть зупинити процес посивіння.

Волосся, яке втратило природний пігмент можна фарбувати або тонувати, або - приймати свою сивину.