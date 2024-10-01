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Трихолог назвала жахливу помилку жінок, яку вони роблять з сивим волоссям

Що категорично не можна робити з сивим волоссям (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

З часом на голові кожної людини може з'являтися сиве волосся. В боротьбі з такою проблемою багато хто допускає помилку, яка може лише погіршити ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.

Чому виникає сивина

Пігментація волосся є однією з найбільш унікальних особливостей людини. Колір зумовлений пігментом меланіном.

Меланін може руйнуватися з плином часу або під дією різноманітних фізіологічних процесів, серед яких :

  • генетична схильність до сивини
  • гормональні порушення ендокринної системи, як от захворювання щитоподібної залози або цукровий діабет
  • перенесені тяжкі захворювання, зокрема й інфекції
  • розлади психічної сфери - сильне нервове перенапруження, нервові розлади

Що не можна робити

Трихолог Єва Праудман розповіла, що у соціальних мереж можна знайти багато способів, які нібито допоможуть вирішити таку проблему.

Також вона зазначила, що натуральне волосся тонше й, швидше за все, пошкоджується надмірним укладанням або термічним впливом. 

Є загальноприйнята думка полягає в тому, що якщо вирвати сиве волосся, то на їхньому місці з’явиться набагато більше. Однак, це лише міф, у яких не варто вірити.

що не існує косметичних засобів, які можуть зупинити процес посивіння.

Волосся, яке втратило природний пігмент можна фарбувати або тонувати, або - приймати свою сивину.

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