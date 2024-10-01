Трихолог назвала жахливу помилку жінок, яку вони роблять з сивим волоссям

З часом на голові кожної людини може з'являтися сиве волосся. В боротьбі з такою проблемою багато хто допускає помилку, яка може лише погіршити ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.
Пігментація волосся є однією з найбільш унікальних особливостей людини. Колір зумовлений пігментом меланіном.
Меланін може руйнуватися з плином часу або під дією різноманітних фізіологічних процесів, серед яких :
Трихолог Єва Праудман розповіла, що у соціальних мереж можна знайти багато способів, які нібито допоможуть вирішити таку проблему.
Також вона зазначила, що натуральне волосся тонше й, швидше за все, пошкоджується надмірним укладанням або термічним впливом.
Є загальноприйнята думка полягає в тому, що якщо вирвати сиве волосся, то на їхньому місці з’явиться набагато більше. Однак, це лише міф, у яких не варто вірити.
що не існує косметичних засобів, які можуть зупинити процес посивіння.
Волосся, яке втратило природний пігмент можна фарбувати або тонувати, або - приймати свою сивину.
Раніше ми повідомляли, чи можна уникнути випадіння волосся за допомогою прийому вітамінів.
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