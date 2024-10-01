Трихолог назвала ужасную ошибку женщин, которую они совершают с седыми волосами

Со временем на голове каждого человека могут появляться седые волосы. В борьбе с такой проблемой многие допускают ошибку, которая может только усугубить ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.
Пигментация волос является одной из самых уникальных особенностей человека. Цвет обусловлен пигментом меланина.
Меланин может разрушаться с течением времени или под действием различных физиологических процессов, среди которых:
Трихолог Ева Праудман рассказала, что в социальных сетях можно найти много способов, которые якобы помогут решить такую проблему.
Также она отметила, что натуральные волосы тоньше и, скорее всего, повреждаются чрезмерной укладкой или термическим воздействием.
Есть общепринятая мысль в том, что если вырвать седые волосы, то на их месте появится гораздо больше. Однако это лишь миф, в который не стоит верить.
что не существует косметических средств, которые могут остановить процесс поседения.
Волосы, которые потеряли природный пигмент можно красить или тонировать, или - принимать свою седину.
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