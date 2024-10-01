Трихолог назвала ужасную ошибку женщин, которую они совершают с седыми волосами

Почему возникает седина

Пигментация волос является одной из самых уникальных особенностей человека. Цвет обусловлен пигментом меланина.

Меланин может разрушаться с течением времени или под действием различных физиологических процессов, среди которых:

генетическая склонность к седине

гормональные нарушения эндокринной системы, такие как заболевания щитовидной железы или сахарный диабет

перенесены тяжелые заболевания, в том числе и инфекции

расстройства психической сферы - сильное нервное перенапряжение, нервные расстройства

Что нельзя делать

Трихолог Ева Праудман рассказала, что в социальных сетях можно найти много способов, которые якобы помогут решить такую проблему.

Также она отметила, что натуральные волосы тоньше и, скорее всего, повреждаются чрезмерной укладкой или термическим воздействием.

Есть общепринятая мысль в том, что если вырвать седые волосы, то на их месте появится гораздо больше. Однако это лишь миф, в который не стоит верить.

что не существует косметических средств, которые могут остановить процесс поседения.

Волосы, которые потеряли природный пигмент можно красить или тонировать, или - принимать свою седину.