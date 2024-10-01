Трихолог назвала ужасную ошибку женщин, которую они совершают с седыми волосами
Со временем на голове каждого человека могут появляться седые волосы. В борьбе с такой проблемой многие допускают ошибку, которая может только усугубить ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.
Почему возникает седина
Пигментация волос является одной из самых уникальных особенностей человека. Цвет обусловлен пигментом меланина.
Меланин может разрушаться с течением времени или под действием различных физиологических процессов, среди которых:
- генетическая склонность к седине
- гормональные нарушения эндокринной системы, такие как заболевания щитовидной железы или сахарный диабет
- перенесены тяжелые заболевания, в том числе и инфекции
- расстройства психической сферы - сильное нервное перенапряжение, нервные расстройства
Что нельзя делать
Трихолог Ева Праудман рассказала, что в социальных сетях можно найти много способов, которые якобы помогут решить такую проблему.
Но многие такие советы являются мифами и могут даже нанести вред волосам.
Один из самых опасных мифов состоит в том, что вырывание седых волос может остановить их распространение.
"Это не только больно, но и может повлечь повреждение кожи головы и инфекцию. На самом деле очень важно ухаживать за любыми седыми волосами, поскольку они сухие и склонны к ломанию", - отметила эксперт.
Также она отметила, что натуральные волосы тоньше и, скорее всего, повреждаются чрезмерной укладкой или термическим воздействием.
Есть общепринятая мысль в том, что если вырвать седые волосы, то на их месте появится гораздо больше. Однако это лишь миф, в который не стоит верить.
"Я бы хотела, чтобы это было правдой, потому что тогда мы могли бы так легко помогать людям с потерей волос. Но выщипывание одного волоса не заставляет расти больше, и это идея, не имеющая научной основы", - подытожила врач.
Выщипывая волосы, вы можете травмировать волосяной фолликул, что может привести к инфекции или даже залысинам.
Важно знать, что не существует косметических средств, которые могут остановить процесс поседения.
Волосы, которые потеряли природный пигмент можно красить или тонировать, или - принимать свою седину.
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