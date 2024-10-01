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Трихолог назвала ужасную ошибку женщин, которую они совершают с седыми волосами

Вторник 01 октября 2024 17:03
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Трихолог назвала ужасную ошибку женщин, которую они совершают с седыми волосами Что категорически нельзя делать с седыми волосами (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Со временем на голове каждого человека могут появляться седые волосы. В борьбе с такой проблемой многие допускают ошибку, которая может только усугубить ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.

Почему возникает седина

Пигментация волос является одной из самых уникальных особенностей человека. Цвет обусловлен пигментом меланина.

Меланин может разрушаться с течением времени или под действием различных физиологических процессов, среди которых:

  • генетическая склонность к седине
  • гормональные нарушения эндокринной системы, такие как заболевания щитовидной железы или сахарный диабет
  • перенесены тяжелые заболевания, в том числе и инфекции
  • расстройства психической сферы - сильное нервное перенапряжение, нервные расстройства

Что нельзя делать

Трихолог Ева Праудман рассказала, что в социальных сетях можно найти много способов, которые якобы помогут решить такую проблему.

Но многие такие советы являются мифами и могут даже нанести вред волосам.

Один из самых опасных мифов состоит в том, что вырывание седых волос может остановить их распространение.

"Это не только больно, но и может повлечь повреждение кожи головы и инфекцию. На самом деле очень важно ухаживать за любыми седыми волосами, поскольку они сухие и склонны к ломанию", - отметила эксперт.

Также она отметила, что натуральные волосы тоньше и, скорее всего, повреждаются чрезмерной укладкой или термическим воздействием.

Есть общепринятая мысль в том, что если вырвать седые волосы, то на их месте появится гораздо больше. Однако это лишь миф, в который не стоит верить.

"Я бы хотела, чтобы это было правдой, потому что тогда мы могли бы так легко помогать людям с потерей волос. Но выщипывание одного волоса не заставляет расти больше, и это идея, не имеющая научной основы", - подытожила врач.

Выщипывая волосы, вы можете травмировать волосяной фолликул, что может привести к инфекции или даже залысинам.

Важно знать, что не существует косметических средств, которые могут остановить процесс поседения.

Волосы, которые потеряли природный пигмент можно красить или тонировать, или - принимать свою седину.

Ранее мы сообщали, можно ли избежать выпадения волос с помощью приема витаминов.

Также читайте о 9 причинах, почему может чесаться кожа головы и как быстро избежать проблемы.

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