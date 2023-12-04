Трихолог назвала 5 правил які допоможуть відпустити довге волосся

Як генетика та правильний догляд впливають на ріст і стан волосся

За словами Юлії, генетика на пряму впливає на кількість закладених волосяних фолікулів, на колір, на форму та на фазу росту волосся.

Треба Знати про те, що із кожним новим життям волосяного юніту-фаза його росту буде коротше за попередню. Але у наших силах правильним доглядом та способом життя цей процес підтримувати і мати здорову густину. А ось правильний догляд може 100% допомогти відпустити довжину. Трихолог каже, що це вже доведено.

"Правильний трихологічний догляд за шкірою голови та стрижнем волосся - дає дуже потужний результат. Багато людей приходять до трихолога, коли зʼявилась проблема, але я раджу все ж таки 1 раз на рік проходити трихоскопічне обстеження, здавати аналізи та отримувати професійний підбір препаратів у домашньому догляді. Обовʼязкові - це пілінги, поживні лосьйони для шкіри голови (або специфічні, якщо є захворювання шкіри) шампунь за типом шкіри, маска плюс бальзам для довжини волосся, незмивні терапевтичні лосьйони й сироватки для стрижня", - зазначає Юлія

Чого потребує довге волосся

За словами трихолога, волосся завжди любить зволоження, тому ми робимо акцент саме на це. Використовуйте у домашньому догляді ліпідні низькомолекулярні маски 1 раз на тиждень закриваючи їх бальзамами зі слабокислим РН, такі ж бальзами використовуйте після кожного миття.

"Довге волосся дуже легко травмувати механічно, тому гребінець повинен бути із дуже гнучкими зубцями. Майте у домашньому догляді тільки професійні фени (обирайте режим великої потужності повітря і середній режим температури). Завжди наносьте незмивний догляд не тільки на кінчики, а на всю довжину, що нижче лінії вуха", - радить спеціаліст.

Як відпустити довге волосся (фото: Freepik)

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