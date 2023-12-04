Трихолог назвала 5 правил, которые помогут отпустить длинные волосы

Как генетика и правильный уход влияют на рост и состояние волос

По словам Юлии, генетика на прямую влияет на количество заложенных волосяных фолликулов, цвет, форму и фазу роста волос.

Надо знать о том, что с каждой новой жизнью волосяного юнита-фаза его роста будет короче предыдущей. Но в наших силах правильным уходом и образом жизни этот процесс поддерживать и иметь здоровую плотность. А вот верный уход может 100% помочь отпустить длину. Трихолог говорит, что это уже доказано.

"Правильный трихологический уход за кожей головы и стержнем волос - дает очень мощный результат. Многие люди приходят к трихологу, когда появилась проблема, но я советую все же 1 раз в год проходить трихоскопическое обследование, сдавать анализы и получать профессиональный подбор препаратов в домашнем уходе. Обязательные - это пилинги, питательные лосьоны для кожи головы (или специфические, если есть заболевания кожи) шампунь по типу кожи, маска плюс бальзам для длины волос, несмываемые терапевтические лосьоны и сыворотки для стержня", - отмечает Юлия

В чем нуждаются длинные волосы

По словам трихолога, волосы всегда любят увлажнение, поэтому мы делаем акцент именно на этом. Используйте в домашнем уходе липидные низкомолекулярные маски 1 раз в неделю, закрывая их бальзамами со слабокислым РН, такие же бальзамы используйте после каждого мытья.

"Длинные волосы очень легко травмировать механически, поэтому расческа должна быть с очень гибкими зубцами. Имейте в домашнем уходе только профессиональные фены (выбирайте режим большой мощности воздуха и средний режим температуры). Всегда наносите несмываемый уход не только на кончики, а на всю длину, что ниже линии уха", - советует специалист.

Как отпустить длинные волосы (фото: Freepik)

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