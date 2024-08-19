"Тричі ходив до військкомату": актор-військовий Попенко розповів, чим займається у ЗСУ

Як актор потрапив в ЗСУ

За словами Попенка, він вже встиг змінити декілька підрозділів. Але спочатку йому довелося отримувати відмову, його не хотіли брати на війну.

"Спершу мене не брали в армію, мовляв, у військовий час маю бути артистом. Але я тричі ходив у військкомат і лише згодом мене взяли в роту охорони. Ми працювали на північному кордоні, виконуючи різні завдання", - розповів артист.

А потім його перевели в 59-ту окрему механізовану бригаду. Попенко отримав нове завдання. Нині він допомагає військовим.

"Але це вже був "Культурний Десант" - підрозділ, який займається морально-психологічним станом бійців. Це не якийсь наказ Генштабу, не досвід радянської або натівської армії, це те, що народилося тут, в Україні, і воно надзвичайно цінне", - зазначив Попенко.

"Культурний Десант" займається мотивуванням хлопців не лише через емоцію на зразок: "Ех, ми зараз вам, хлопці, "Лісапетний батальйон" привеземо". І не через нудну двогодинну історичну розповідь, чому ж розпочалася війна. Це унікальний комплекс заходів, які підбираються під кожний конкретний підрозділ, щоб покращити морально-психологічний стан військових", - також пояснив він.

Геннадій Попенко (фото: instagram.com/popenko_hennadii)

Де перебуває Попенко

Артист розповів, що "Культурний десант" враховує, де саме перебувають військові, який формат спілкування з ними буде максимально доречним.

"Іноді це більше схоже на концерт, іноді - на розмову чи пізнавальну лекцію. Найцінніше, що це все роблять військовослужбовці, які через багато що пройшли. Зараз я очолюю Запорізький напрямок "Культурного Десанту" і в нашому підрозділі є люди, які були і десантниками, і мінометниками, і кулеметниками Нацгвардії, але водночас це одні з найкращих українських поетів, музикантів, які є абсолютними універсалами", - пояснив Геннадій.

Люди з "Культурного десанту", повідомив Попенко, доносять важливість культури та історії. Вони допомагають захисникам України, які потребують підтримки та мотивації.

Актор та військовий Геннадій Попенко (фото: instagram.com/popenko_hennadii)

Попенко та інші члени "десанту" їздять на бойові позиції, аби там зустрічатися з військовими. І ці заходи, пояснив шоумен, доносять нові сенси.

"Коли ти бачиш сльози, щирий сміх, це дуже важливо, бо не буває після таких подій спокійних хлопців, які б сказали просто: "Щось було". Вже натівські структури вивчають приклад "Культурного Десанту" для того, щоб його якось впроваджувати, але він дуже унікальний. В "Культурному Десанті" багато українського, історії, психології, культури", - резюмував він.