"Трижды ходил в военкомат": актер-военный Попенко рассказал, чем занимается в ВСУ

Как актер попал в ВСУ

По словам Попенко, он уже успел сменить несколько подразделений. Но сначала ему пришлось получать отказ, его не хотели брать на войну.

"Сначала меня не брали в армию, мол, в военное время должен быть артистом. Но я трижды ходил в военкомат и только впоследствии меня взяли в роту охраны. Мы работали на северной границе, выполняя разные задачи", - рассказал артист.

А затем его перевели в 59-ю отдельную механизированную бригаду. Попенко получил новую задачу. Сейчас он помогает военным.

"Но это уже был "Культурный Десант" - подразделение, которое занимается морально-психологическим состоянием бойцов. Это не какой-то приказ Генштаба, не опыт советской или натовской армии, это то, что родилось здесь, в Украине, и оно очень ценно", - отметил Попенко.

"Культурный Десант" занимается мотивацией ребят не только через эмоции вроде: "Эх, мы сейчас вам, ребята, "Лисапетный батальон" привезем". И не через скучный двухчасовой исторический рассказ, почему же началась война. Это уникальный комплекс мер, подбираемых под каждое конкретное подразделение, чтобы улучшить морально-психологическое состояние военных", - пояснил он.

Геннадий Попенко (фото: instagram.com/popenko_hennadii)

Где находится Попенко

Артист рассказал, что "Культурный десант" учитывает, где находятся военные, какой формат общения с ними будет максимально уместным.

"Иногда это больше похоже на концерт, иногда - на разговор или познавательную лекцию. Самое ценное, что это все делают военнослужащие, через многое прошедшие. Сейчас я возглавляю Запорожское направление "Культурного Десанта" и в нашем подразделении есть люди, которые были и десантниками , и минометчиками, и пулеметчиками Нацгвардии, но это одни из лучших украинских поэтов, музыкантов, которые являются абсолютными универсалами", - пояснил Геннадий.

Люди из "Культурного десанта", сообщил Попенко, доносят важность культуры и истории. Они помогают защитникам Украины, нуждающимся в поддержке и мотивации.

Актер и военный Геннадий Попенко (фото: instagram.com/popenko_hennadii)

Попенко и другие члены десанта ездят на боевые позиции, чтобы там встречаться с военными. И эти мероприятия, объяснил шоумен, доносят новые смыслы.

"Когда ты видишь слезы, искренний смех, это очень важно, потому что не бывает после таких событий спокойных ребят, которые сказали бы просто: "Что-то было". Уже натовские структуры изучают пример "Культурного Десанта" для того, чтобы его как-то внедрять, но он очень уникален. В "Культурном Десанте" много украинского, истории, психологии, культуры", - резюмировал он.