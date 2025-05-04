Три звички зі школи, які спрогнозують вашу вагу в майбутньому

Що показало дослідження про вагу людини?

"Існують десятиліття досліджень, які пов’язують дипломи, отримані людьми, із довгостроковим здоров’ям і благополуччям, але існує цілий освітній процес, який веде до отримання цих ступенів, якому сприяють середні школи та підтримують батьки", - сказав провідний автор дослідження Мішель Фріско, професор соціології в Університеті штату Пенсільванія.

"Щоб справді зрозуміти, чому освіта має значення для ваги та інших показників здоров’я, ми з колегами зрозуміли, що нам потрібно зробити крок назад і краще зрозуміти, як освітній процес впливає на здоров’я", - додали вчені.

Три звички зі школи, які дуже важливі

Учні, які відвідували приватні середні школи або школи з більшими соціально-економічними ресурсами, з більшою ймовірністю підтримували здорову вагу в середньому віці.

"Соціальні групи впливають на здоров'я та спосіб життя, і цей процес починається дуже рано. Він починається з сім'ї та продовжується в школі", - сказав Фріско.

Відвідування більш просунутих класів у середній школі також було пов’язане з кращими результатами ваги в подальшому житті.

Нарешті, учні, які були популярними або соціально активними в середній школі, як правило, мали більш здорову вагу через десятиліття.

Ефекти були особливо виражені серед жінок, що, за словами Фріско, має сенс, враховуючи, що жінки зазвичай відчувають більший тиск, щоб бути худими.