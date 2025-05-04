Три привычки из школы, которые спрогнозируют ваш вес в будущем

Что показало исследование о весе человека?

"Существуют десятилетия исследований, которые связывают дипломы, полученные людьми, с долгосрочным здоровьем и благополучием, но существует целый образовательный процесс, ведущий к получению этих степеней, которому способствуют средние школы и поддерживают родители", - сказал ведущий автор исследования Мишель Фриско, профессор социологии в Университете штата Пенсильвания.

"Чтобы действительно понять, почему образование имеет значение для веса и других показателей здоровья, мы с коллегами поняли, что нам нужно сделать шаг назад и лучше понять, как образовательный процесс влияет на здоровье", - добавили ученые.

Три привычки из школы, которые очень важны

Ученики, которые посещали частные средние школы или школы с большими социально-экономическими ресурсами, с большей вероятностью поддерживали здоровый вес в среднем возрасте.

"Социальные группы влияют на здоровье и образ жизни, и этот процесс начинается очень рано. Он начинается с семьи и продолжается в школе", - сказал Фриско.

Посещение более продвинутых классов в средней школе также было связано с лучшими результатами веса в дальнейшей жизни.

Наконец, ученики, которые были популярными или социально активными в средней школе, как правило, имели более здоровый вес через десятилетия.

Эффекты были особенно выражены среди женщин, что, по словам Фриско, имеет смысл, учитывая, что женщины обычно испытывают большее давление, чтобы быть худыми.