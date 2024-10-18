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Три знаки Зодіаку знайдуть те, що так давно шукали. Субота обсипле їх щастям

Таро-гороскоп на суботу (ілюстрація: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Ці вихідні почнуться для представників трьох знаків Зодіаку по-справжньому добре. У суботу їм усміхнеться успіх.

Кому Таро-гороскоп на 19 жовтня обіцяє хороші новини, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Tarot.

Близнюки

Вже у суботу ви зможете знайти те, що давно шукали. Йдеться про нову роботу, кохання, правильне рішення або ж щось дуже потаємне. Карти Таро обіцяють вам вдалий день, ви зможете досягти бажаного і легко вирішити всі складні питання.

Крім того, 19 жовтня у вас з'явиться шанс спробувати щось нове. Погоджуйтесь на пригоди та авантюри, якщо розумієте, що вже засиділися на одному місці. Додайте до свого життя нові фарби, результат вас приємно здивує.

Скорпіон

Для вас вихідні почнуться з особливого знаку від Всесвіту. Він допоможе вам знайти причину невдач, які заважали рухатися вперед. І навіть якщо вам здається, що все добре, не зайвим буде проаналізувати останні події - на вас можуть чекати цікаві відкриття.

У суботу вам варто подумати про свої мрії. Швидше за все, ви відмовляєтеся від бажаного заради тих, хто на це не заслуговує. Настав час все виправити. Починайте зривати з неба зірки і не бійтеся того, що вас хтось засудить.

Телець

Карти Таро обіцяють вам дуже цікавий і насичений день. Ви можете знайти свій шлях до успіху. Звичайно, навряд чи вам вдасться швидко втілити всі бажання в життя, проте пам'ятайте: той, хто почав боротися за щастя, вже переміг.

Не зациклюйтесь на проблемах і постарайтеся не думати про погане. Вам потрібно налаштуватися на хвилю позитиву та змін. Успіх вже десь поруч і ось-ось постукає у ваші двері, важливо лише на нього дочекатися.

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