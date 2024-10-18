Три знака Зодиака найдут то, что так давно искали. Суббота обсыплет их счастьем

Близнецы

Уже в субботу вы сможете найти то, что давно искали. Речь идет о новой работе, любви, правильном решении или же чем-то очень сокровенном. Карты Таро сулят вам удачный день, вы сможете добиться желаемого и без труда решить все сложные вопросы.

Кроме этого, 19 октября у вас появится шанс попробовать что-то новое. Соглашайтесь на приключения и авантюры, если понимаете, что уже засиделись на одном месте. Добавьте в свою жизнь новые краски, результат вас приятно удивит.

Скорпион

Для вас выходные начнутся с особого знака от Вселенной. Она поможет вам найти причину неудач, которые мешали вам двигаться вперед. И даже если вам кажется, что все хорошо, не лишним будет проанализировать последние события - вас могут ждать интересные открытия.

В субботу вам стоит подумать о своих мечтах. Скорее всего, вы отказываетесь от желаемого ради тех, кто этого не заслуживает. Пришло время все исправить. Начинайте срывать с неба звезды и не бойтесь того, что кто-то вас осудит.

Телец

Карты Таро сулят вам очень интересный и насыщенный день. Вы можете найти свой путь к успеху. Конечно, едва ли вам удастся быстро воплотить все желания в жизнь, однако помните: тот, кто начал бороться за счастье, уже победил.

Не зацикливайтесь на проблемах и постарайтесь не думать о плохом. Вам нужно настроиться на волну позитива и перемен. Удача уже где-то рядом и вот-вот постучится в ваши двери, важно лишь ее дождаться.