Лише ці знаки Зодіаку відчують на собі магію Венери. Період щастя розтягнеться до 11 листопада
17 жовтня Венера опиниться в особливій фазі, завдяки чому представники п'яти знаків Зодіаку відчують на собі її позитивний вплив. І це триватиме аж до листопада.
Астролог Катерина Соловйова ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) розповіла, кому саме пощастить, а кому слід бути обережніше.
17-го жовтня Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, здійснює інгресію до знаку Стрільця️.
"Перевірте, в якому секторі вашого радиксу вона це робить: у цій сфері може змінитися характер процесів, які зараз відбуваються у вашому житті", - пояснила астролог.
Венера буде перебувати у дев’ятому знаку Зодіаку до 11 листопада 2024 року. Це - нейтральне положення для цієї планети.
Позитивний вплив у період з 17 жовтня до 11 листопада відчують представники таких знаків Зодіаку:
- Овен
- Лев
- Стрілець
- Терези
- Водолій.
Уважними з дією Венери у цей період треба бути:
- Рибам
- Близнюкам
- Діві.
"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з індустрією краси, мистецтвом, дипломатією, судочинством, партнерством, фінансами, матеріальними цінностями, творчістю, взаємовідносинами", - розповіла Соловйова.
"У цей період можуть перейти в іншу площину активності, пов’язані з юриспруденцією, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва тощо", - резюмувала вона.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, яким знакам Зодіаку казково пощастить у 2025 році.
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