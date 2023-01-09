Три знаки Зодіаку захлине успіхом вже сьогодні-завтра: хто ці щасливчики
Гороскоп з 9 по 15 січня 2023 року розповість про три знаки Зодіаку, яким пощастить на цьому тижні. Комусь у коханні, комусь - з грошима, а декому - з кар'єрою.
Хто в списку щасливчиків, пише SlovoFraza.
Скорпіон
Астрологи радять вам довіритися інтуїції, адже для вашого "шостого чуття" зараз найкращий час. Чуття направить вас вірним шляхом, допоможе прийняти правильні рішення.
Цей тиждень добре підійде для змін: поїздок, зміни обстановки, експериментів із зовнішністю тощо. Будьте відкриті і будуйте конструктивний діалог з близькими і друзями, щоб уникнути гострих ситуацій.
Стрілець
На цьому тижні удача чекає на тих Стрільців, які прагнуть справжніх змін у житті. Пам'ятайте про закон тяжіння думок - вам варто думати про хороше і позитивне, щоб саме ці вайби втілювалися у життя.
Зараз особливо важливо не дозволяти комусь нав'язувати свої думки чи моральні засади, - радять астрологи.
Водолій
Для Водоліїв очікується сильний приплив енергії та сил. Вам варто вкласти їх у щось корисне, наприклад, у спорт. Для максимальної реалізації планів у роботі та бізнесі припиніть приймати бажане за дійсне.
Таке правило буде актуальним і у любовній сфері. Необхідно тверезо оцінювати свої можливості та не боятися рухатися вперед.
Раніше ми писали, що чекає всі знаки Зодіаку згідно з ведичним гороскопом на 2023 рік.
Також читайте прогноз згідно Квіткового гороскопу на 2023 рік.