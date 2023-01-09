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Три знака Зодиака захлестнет успехом уже сегодня-завтра: кто эти счастливчики

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Понедельник 09 января 2023 06:30
Три знака Зодиака захлестнет успехом уже сегодня-завтра: кто эти счастливчики Гороскоп 2023 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп с 9 по 15 января 2023 расскажет о трех знаках Зодиака, которым повезет на этой неделе. Кому-то в любви, кому-то – с деньгами, а некоторым – с карьерой.

Кто в списке счастливчиков, пишет SlovoFraza.

Скорпион

Астрологи советуют вам довериться интуиции, ведь для вашего "шестого чутья" сейчас лучшее время. Чутье направит вас верным путем, поможет принять правильные решения.

Эта неделя хорошо подойдет для перемен: поездок, смены обстановки, экспериментов с внешностью и т. д. Будьте открыты и стройте конструктивный диалог с близкими и друзьями во избежание острых ситуаций.

Стрелец

На этой неделе удача ждет тех Стрельцов, которые стремятся к настоящим изменениям в жизни. Помните о законе тяготения мыслей – вам следует думать о хорошем и положительном, чтобы именно эти вайбы воплощались в жизнь.

Сейчас особенно важно не позволять кому-то навязывать свои мысли или моральные устои, – советуют астрологи.

Водолей

Для Водолея ожидается сильный приток энергии и сил. Вам следует вложить их во что-то полезное, например, в спорт. Для максимальной реализации планов работы и бизнеса прекратите принимать желаемое за действительное.

Такое правило будет актуально и в любовной сфере. Необходимо трезво оценивать свои возможности и не бояться двигаться вперед.

Ранее мы писали, что ждет все знаки Зодиака по ведическому гороскопу на 2023 год.

Также читайте прогноз согласно Цветочному гороскопу на 2023 год.

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