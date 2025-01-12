Три види вітамінів, які здатні знизити стрес та покращити пам’ять

Які вітаміни необхідні організму

За словами лікаря, не потрібно приймати багато добавок для підтримки здоров'я тіла. Але він запропонував три, приймати які майже кожному було б корисно.

Магній

Перше - це магній. Багато людей кажуть, що, приймаючи його, у них виникають побічні ефекти. Однак, головне - не приймати занадто високу дозу.

Він пояснив, що середньостатистичній людині потрібно всього лише близько 300-400 міліграмів на день.

Магній - важливий мінерал, що бере участь у понад 300-х реакціях в організмі людини. Більшість із них пов'язана з роботою м'язів та нервової системи, регулюванням артеріального тиску, підтримці імунної системи та стійкості до нервового стресу.

Креатин моногідрат

Продовживши, доктор запропонував креатин моногідрат, як іншу добавку, яку можна приймати. Багато людей вважають, що це лише для спортсменів і нарощування м’язів.

Однак лікар пояснив, що це також корисно для розуму. Він стверджував, що це корисно для мозку та може допомогти зменшити ризик хвороби Альцгеймера.

Вона необхідна для підтримки в організмі оптимального жирового (ліпідного) балансу, зниження концентрації в крові і тканинах шкідливих жирів, більш ефективного розщеплення холестерину і спалювання жирових відкладень.

Катерина Толстікова гліцинатній у формі 200-400 мг. Якщо збільшувати дозу, можуть виникати вже побічні ефекти, тому краще не ризикувати.

До того ж вона зазначала, що при прийомі магнію вітамін D в організму буде знижуватись, тому його варто приймати додатково.