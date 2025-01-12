Три вида витаминов, которые способны снизить стресс и улучшить память

Врач назвал три вида витаминов, которые способны существенно улучшить состояние здоровья. Добавки могут прекрасно восполнить дефициты, если организм не получает их в нужном количестве.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу британского врача Асифа Ахмеда.
По словам врача, не нужно принимать много добавок для поддержания здоровья тела. Но он предложил три, принимать которые почти каждому было бы полезно.
Магний
Первое - это магний. Многие люди говорят, что, принимая его, у них возникают побочные эффекты. Однако, главное - не принимать слишком высокую дозу.
Он объяснил, что среднестатистическому человеку нужно всего лишь около 300-400 миллиграммов в день.
Магний - важный минерал, участвующий в более чем 300-х реакциях в организме человека. Большинство из них связано с работой мышц и нервной системы, регулированием артериального давления, поддержанием иммунной системы и устойчивости к нервному стрессу.
Креатин моногидрат
Продолжая, доктор предложил креатин моногидрат в качестве другой добавки, которую можно принимать. Многие люди считают, что это только для спортсменов и наращивания мышц.
Однако доктор объяснил, что это также полезно для ума. Он утверждал, что это полезно для мозга и может помочь уменьшить риск болезни Альцгеймера.
Она необходима для поддержания в организме оптимального жирового (липидного) баланса, снижения концентрации в крови и тканях вредных жиров, более эффективного расщепления холестерина и сжигания жировых отложений.
Екатерина Толстикова глицинатный в форме 200-400 мг. Если увеличивать дозу, могут возникать уже побочные эффекты, поэтому лучше не рисковать.
К тому же она отмечала, что при приеме магния витамин D в организме будет снижаться, поэтому его стоит принимать дополнительно.
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