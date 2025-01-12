Три вида витаминов, которые способны снизить стресс и улучшить память

Какие витамины необходимы организму

По словам врача, не нужно принимать много добавок для поддержания здоровья тела. Но он предложил три, принимать которые почти каждому было бы полезно.

Магний

Первое - это магний. Многие люди говорят, что, принимая его, у них возникают побочные эффекты. Однако, главное - не принимать слишком высокую дозу.

Он объяснил, что среднестатистическому человеку нужно всего лишь около 300-400 миллиграммов в день.

Магний - важный минерал, участвующий в более чем 300-х реакциях в организме человека. Большинство из них связано с работой мышц и нервной системы, регулированием артериального давления, поддержанием иммунной системы и устойчивости к нервному стрессу.

Креатин моногидрат

Продолжая, доктор предложил креатин моногидрат в качестве другой добавки, которую можно принимать. Многие люди считают, что это только для спортсменов и наращивания мышц.

Однако доктор объяснил, что это также полезно для ума. Он утверждал, что это полезно для мозга и может помочь уменьшить риск болезни Альцгеймера.

Она необходима для поддержания в организме оптимального жирового (липидного) баланса, снижения концентрации в крови и тканях вредных жиров, более эффективного расщепления холестерина и сжигания жировых отложений.

Екатерина Толстикова глицинатный в форме 200-400 мг. Если увеличивать дозу, могут возникать уже побочные эффекты, поэтому лучше не рисковать.

К тому же она отмечала, что при приеме магния витамин D в организме будет снижаться, поэтому его стоит принимать дополнительно.