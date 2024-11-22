Косметолог розповіла, чи справді цинк допомагає продовжити дію ботоксу

Продовжити дію ботоксу багато хто намагається за допомогою добавок з цинком. Косметолога розповіла, чи справді це працює та як можна збільшити дію ботоксу.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що таке ботокс та скільки часу він діє.

Що таке ботокс

Ботокс - це ін’єкція ботулінічного токсину, виробленого бактерією Clostridium botulinum, який блокує нервові сигнали та змушує м’язи розслаблятися.

Ботулінотерапія використовується в косметології для розгладження зморшок чола, міжбрів'я, підборіддя, носа, шиї.

Уколи ботоксу безпечні та гіпоалергенні, не порушують міміку обличчя і не викликають відторгнення. Перед процедурою ботулінотерапії необхідно записатися на консультацію дерматолога, щоб виявити можливі протипоказання до препарату.

Чи допомагає цинк продовжити дію ботоксу

Косметолог Анна Білошицька розповіла, що дослідження показують, що пацієнти часто мають розвиток нечутливості до ботулотоксину при зниженні рівня цинку.

Крім цього, є дані досліджень, які свідчать, що прийом цинку впливає на тривалість ефекту від ботулінотерапії.

Дефіцит цинку може бути при:

тривалому прийомі оральних контрацептивів (КОК)

інфекційних захворюваннях

захворюваннях печінки та жовчного міхура, артритах

тривалому стресі

інтенсивних фізичних навантажень

У дорослої людини в організмі міститься приблизно 2-3 г цинку, при цьому 60% цинку міститься у м’язах, а 30% у кістках.

Для отримання більш тривалого ефекту від ботоксу косметологи радять приймати препарати з цинком за 2 тижні до процедури ботулінотерапії.

Дерматолог Ліндсі Зубрицкі додала, що прийом цинку перед ін’єкцією ботоксу збільшує ефективність і тривалість дії ботоксу на 30%.

Скільки діє ботокс

Важливо пам'ятати, що ботокс не є вічним: ефект від ін’єкцій зникає від трьох до шести місяців.

"Молекулі ботоксу потрібен цинк, щоб допомогти ефективніше зв’язуватися з тканинами", - зазначив доктор медичних наук Джон Родні.

Згідно з даними дослідження, пацієнти, які приймали глюконат цинку або плацебо, не помітили жодної різниці в тому, як довго діяв ботокс. Але у тих, хто приймав цинк і фітазу, ефект ботоксу тривав у середньому на 30% довше, ніж у інших.

"Дехто поставив під сумнів результати цього дослідження, оскільки пацієнтам давали різні дози цинку, і не було визначено базових рівнів цинку, щоб показати, чи були у цих пацієнтів дефіцит чи ні", - додав медик.

Експерт все ж схиляються до думки, що прийом добавок цинку протягом короткого періоду часу, як правило, має бути безпечним. Людям слід уникати прийому цинку за дві години до або через чотири години після прийому антибіотиків, оскільки це може знизити їхню ефективність.