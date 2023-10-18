Три великі проблеми iPhone 15, на які скаржаться власники телефонів у всьому світі

Незважаючи на свою популярність і новаторські технології, iPhone 15 зіштовхнувся із серйозними проблемами, які викликають занепокоєння серед власників у всьому світі. Ці виявлені складнощі торкаються ключових аспектів пристрою, включаючи його продуктивність, зв'язок і навіть екран, викликаючи дискусії про якість та надійність цього смартфона.
РБК-Україна (проект Styler) зібрав три найпоширеніші проблеми, з якими зіткнулися користувачі iPhone після його презентації.
При написанні матеріалу використовувалися джерела: ExtremeTech, MacRumors та 9to5Mac.
У компанії пов'язують проблему нагрівання пристрою з помилкою в операційній системі iOS 17 смартфона, а також з роботою деяких програм, включаючи Instagram і Uber.
Розробники Instagram відреагували на це, випустивши нову версію програмного забезпечення, яка покликана вирішити проблему різкого підвищення температури корпусу iPhone 15 при використанні програми.
У Apple також заявили, що проблема з перегріванням пристроїв не має відношення до заміни рамки з нержавіючої сталі на титанову.
Корінь цієї проблеми полягає в неможливості деяких програм завантажувати дані або передача інформації відбувається на дуже низькій швидкості.
Зокрема, у програмах, таких як Threads, TikTok і навіть Safari, iPhone стикається з труднощами в отриманні контенту. Більшість скарг надходить від власників iPhone 15 Pro Max, особливо при використанні з'єднання Wi-Fi.
У деяких ситуаціях користувачам доводиться вручну вимикати Wi-Fi, а потім знову підключатися, щоб відновити передачу даних. Подібна поведінка схиляє користувачів вважати, що проблеми можуть бути пов'язані саме з їхньою мережею. Тим не менш, власники інших пристроїв, крім iPhone та iPad, не стикаються з аналогічними складнощами.
Користувачі висловлюють стурбованість появою на екрані слідів від іконок та клавіатури. Один із користувачів навіть стверджує, що після перегляду YouTube у нього залишилося розмите зображення мініатюри відео.
На форумі Reddit також зазначають, що виправити такі проблеми з екраном досить складно. Фахівці з ремонту поки що не можуть надати необхідні комплектуючі для заміни. Проте, згідно зі звітами в мережі, Apple готова замінити пристрої з подібними дефектами без будь-яких проблем.
Слід зазначити, що OLED-панелі використовуються в iPhone, починаючи з 2017 року. Незважаючи на їхню відому схильність до вигоряння, це вперше, коли покупці стикаються з подібними проблемами. Особливо дивно, що такі проблеми починають виявлятися лише через місяць після випуску нових пристроїв.
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