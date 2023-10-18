Три великі проблеми iPhone 15, на які скаржаться власники телефонів у всьому світі

Перегрів

У компанії пов'язують проблему нагрівання пристрою з помилкою в операційній системі iOS 17 смартфона, а також з роботою деяких програм, включаючи Instagram і Uber.

Розробники Instagram відреагували на це, випустивши нову версію програмного забезпечення, яка покликана вирішити проблему різкого підвищення температури корпусу iPhone 15 при використанні програми.

У Apple також заявили, що проблема з перегріванням пристроїв не має відношення до заміни рамки з нержавіючої сталі на титанову.

Перегрівання iPhone 15 Pro Max (скриншот: youtube.com/@BullsLab)

Завантаження даних та з 'єднання з Wi-Fi

Корінь цієї проблеми полягає в неможливості деяких програм завантажувати дані або передача інформації відбувається на дуже низькій швидкості.

Зокрема, у програмах, таких як Threads, TikTok і навіть Safari, iPhone стикається з труднощами в отриманні контенту. Більшість скарг надходить від власників iPhone 15 Pro Max, особливо при використанні з'єднання Wi-Fi.

У деяких ситуаціях користувачам доводиться вручну вимикати Wi-Fi, а потім знову підключатися, щоб відновити передачу даних. Подібна поведінка схиляє користувачів вважати, що проблеми можуть бути пов'язані саме з їхньою мережею. Тим не менш, власники інших пристроїв, крім iPhone та iPad, не стикаються з аналогічними складнощами.

Деякі програми передають інформацію на низькій швидкості (фото: 9to5Mac)

Вигоряння OLED-екранів

Користувачі висловлюють стурбованість появою на екрані слідів від іконок та клавіатури. Один із користувачів навіть стверджує, що після перегляду YouTube у нього залишилося розмите зображення мініатюри відео.

На форумі Reddit також зазначають, що виправити такі проблеми з екраном досить складно. Фахівці з ремонту поки що не можуть надати необхідні комплектуючі для заміни. Проте, згідно зі звітами в мережі, Apple готова замінити пристрої з подібними дефектами без будь-яких проблем.

Слід зазначити, що OLED-панелі використовуються в iPhone, починаючи з 2017 року. Незважаючи на їхню відому схильність до вигоряння, це вперше, коли покупці стикаються з подібними проблемами. Особливо дивно, що такі проблеми починають виявлятися лише через місяць після випуску нових пристроїв.

Вигоряння OLED-екрану (фото: Х/tarunvats33)