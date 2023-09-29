Будьте обережні: захищені iPhone 15 вже навчилися підробляти

У соцмережах поширюються фотографії підроблених упаковок iPhone 15 з новими захисними позначками. Незабаром підробки можуть потрапити на прилавки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посилання на Twitter -акаунт китайського блогера та інсайдера MajinBuOfficial.

"Китайці вже скопіювали пломби для iPhone 15, тому будьте обережні при покупці нового пристрою в інтернеті та попередньо виконуйте всі необхідні перевірки", - повідомив блогер.

Підроблені стрічки для задньої сторони коробки від iPhone 15 (скріншот: @MajinBuOfficial)

Ці ярлики можна побачити лише під ультрафіолетовим світлом. Вони наносяться на пломби, що захищають коробки від розтину. На мітках є напис iPhone і невеликий DataMatrix-код. За ідеєю компанії Apple, вони повинні допомагати покупцям відрізняти підробки та смартфони, які видають за нові.

Виходить, що цей метод захисту не гарант. Тому найвірнішим способом перевірки знову стає сайт Apple, де можна ввести серійний номер гаджета і дізнатися про його справжність, а також дату активації та термін гарантії.

Підроблена пломба на коробці від iPhone 15 (скріншот: @MajinBuOfficial)

Наразі незрозуміло, наскільки сильно відрізняються китайські позначки від оригінальних. Щойно підробки з’являться на ринку, їх потрібно буде порівняти з оригінальною коробкою.