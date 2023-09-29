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Будьте обережні: захищені iPhone 15 вже навчилися підробляти

П'ятниця 29 вересня 2023 21:00
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Будьте обережні: захищені iPhone 15 вже навчилися підробляти В інтернеті з'явилися фотографії підроблених коробок iPhone 15 (ілюстративне фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

У соцмережах поширюються фотографії підроблених упаковок iPhone 15 з новими захисними позначками. Незабаром підробки можуть потрапити на прилавки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посилання на Twitter-акаунт китайського блогера та інсайдера MajinBuOfficial.

"Китайці вже скопіювали пломби для iPhone 15, тому будьте обережні при покупці нового пристрою в інтернеті та попередньо виконуйте всі необхідні перевірки", - повідомив блогер.

Будьте обережні: захищені iPhone 15 вже навчилися підроблятиПідроблені стрічки для задньої сторони коробки від iPhone 15 (скріншот: @MajinBuOfficial)

Ці ярлики можна побачити лише під ультрафіолетовим світлом. Вони наносяться на пломби, що захищають коробки від розтину. На мітках є напис iPhone і невеликий DataMatrix-код. За ідеєю компанії Apple, вони повинні допомагати покупцям відрізняти підробки та смартфони, які видають за нові.

Виходить, що цей метод захисту не гарант. Тому найвірнішим способом перевірки знову стає сайт Apple, де можна ввести серійний номер гаджета і дізнатися про його справжність, а також дату активації та термін гарантії.

Будьте обережні: захищені iPhone 15 вже навчилися підробляти

Будьте обережні: захищені iPhone 15 вже навчилися підробляти

Підроблена пломба на коробці від iPhone 15 (скріншот: @MajinBuOfficial)

Наразі незрозуміло, наскільки сильно відрізняються китайські позначки від оригінальних. Щойно підробки з’являться на ринку, їх потрібно буде порівняти з оригінальною коробкою.

Раніше ми повідомляли, що на Phone 15 знайшли прихований захист від підробок.

А ще у нас є матеріал про те, що у iPhone 15 Pro виявили критичні проблеми.

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