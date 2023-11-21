Три українки увійшли у список 100 жінок, які вплинули на світ у 2023 році: хто вони

Видання ВВС опублікувало список зі 100 жінок, які вплинули на світ у 2023 році. До нього увійшли радниця з питань кліматичної політики Ірина Ставчук, письменниця Оксана Забужко і захисниця прав дітей Олена Розвадовська.
Також у цьому списку правозахисниця Амаль Клуні, феміністка Глорія Стайнем, колишня перша леді США Мішель Обама, володарка "Золотого м’яча" Айтана Бонматі та російська поетеса, одна з координаторок Феміністського антивоєнного опору Дар'я Серенко.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ВВС.
Ірина Ставчук співпрацює з незалежним філантропічним рухом "Європейський кліматичний фонд", у якому вона веде українські програми, що спрямовані на розробку екологічно чистих і стійких до зміни клімату рішень для повоєнного відновлення країни.
З 2019 по 2022 рік Ірина була заступницею міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Ставчук є співзасновницею Центру екологічних ініціатив "Екодія" та "Асоціації велосипедистів Києва". Також вона координує діяльність регіональних громадських груп, які займаються проблемами зміни клімату.
Оксана Забужко вважається однією з найвидатніших письменниць, поетес та інтелектуалок сучасної України. Визнання їй принесли романи "Польові дослідження з українського сексу" та "Музей покинутих секретів".
Забужко закінчила філософський факультет Київського університету імені Тараса Шевченка й захистила кандидатську дисертацію з філософії мистецтва.
Книги Забужко перекладені 20 мовами, її твори відзначені літературною премією Центральної Європи "Ангелус", Національною премією України імені Тараса Шевченка та орденом Почесного легіону Франції.
Олена допомагає українським дітям пережити травми війни. Вона заснувала благодійний фонд "Голоси дітей", який надає психологічну підтримку маленьким українцям.
Цю організацію Олена започаткувала у 2019 році, до того Розвадовська вже 4 роки волонтерила у прифронтових районах Донбасу. За час свого існування фонд допоміг десяткам тисяч дітей та батьків.
Розвадовська брала участь у роботі над документальним фільмом "Будинок зі скалок", у якому йдеться про дитячий притулок. Ця стрічка потрапила до списку номінантів на "Оскар 2023". Також разом із командою Олена видала книгу "Війна голосами дітей".
Читайте також про те, що українки здобули премію миру за розробку застосунків для допомоги переселенцям.
Раніше ми писали про маленьку українку, яка увійшла у Книгу рекордів Гіннеса.