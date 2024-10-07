Три страви з фаршем: рецепти ситного сніданку, обіду і вечері

Пастуший пиріг

Пастуший пиріг (фото: Freepik)

Для того, щоб приготувати пастуший пиріг з фаршем, потрібні такі продукти:

фарш - 500 г;

яловичий бульйон - 500 мл;

олія - 1 ст. л.;

картопля - 900 г;

цибуля (велика) - 1 шт.;

моркву (середнього розміру) - 2-3 шт.;

томатне пюре - 2 ст. л.;

вустерський соус - 2-3 ст. л.;

масло - 85 г;

молоко - 3 ст. л.

Як готувати пастуший пиріг

Цибулю потрібно почистити та подрібнити ножем. Моркву треба помити, почистити від шкірки, а потім нарізати на кубики. Картоплю помийте, почистьте від шкірки та наріжте.

В пательні розігрійте олію, а потім присмажте цибулю з морквою. Коли вони стануть м'якими, збільште вогонь. Додайте фарш і підрум'яньте його, знімаючи зайвий жир.

Додайте томатне пюре та вустерський соус, смажте все протягом декількох хвилин. Влийте бульйон, доведіть рідину до кипіння, накрийте посуд кришкою. Варіть страву протягом 40 хвилин.

Тим часом розігрійте духовку до 180 градусів та приготуйте пюре, відваривши картоплю до готовності. Потім картоплю потрібно відцідити та розім'яти з маслом та молоком.

Викладіть фарш в форму для запікання, зверху вилите пюре і випікайте пиріг протягом 20-25 хвилин до золотистої скоринки.

Болоньєзе

Болоньєзе (фото: Freepik)

Щоб приготувати відомий соус Болоньєзе, треба ці інгредієнти:

олія - 4 ст. л.;

копчений бекон - 6 шматочків;

цибуля - 4 шт.;

морква - 3 шт.;

селера - 4 стебла;

часник - 8 зубчиків;

сухі трави - 2 ст. л.;

лаврових листки - 2 шт.;

гриби - 500 г;

яловичий фарш - 1,5 кг;

томатна паста (або консервовані помідори) - 2 кг;

томатне пюре - 6 ст. л.;

червоний винний оцет - 4 ст. л.

цукор - 1 ст. л.;

сир - для подачі.

Як готувати Болоньєзе

Наріжте бекон на маленькі шматочки, цибулю та часник почистьте та подрібніть ножем.

Помийте моркву і селеру, почистьте моркву, а потім наріжте її з селерою на невеликі кубики. Гриби помийте та наріжте на скибки. Сир натріть на тертці.

У великій пательні розігрійте олію. Обсмажте бекон, цибулю, моркву та селеру на слабкому вогні протягом 20 хвилин, до золотистого кольору. Додайте часник, зелень, лаврове листя та гриби і смажте ще протягом 2 хвилин.

Розігрійте велику пательню обсмажте в ній фарш до коричневого кольору. Додайте овочі з грибами, а також помідори та томатне пюре, разом з оцтом та цукром.

Доведіть рідину до кипіння, після чого тушкуйте соус Болоньєзе протягом години, до загустіння. Подавайте соус з пастою та сиром.

Млинці з м'ясом

Млинці з м'ясом (колаж: РБК-Україна)

Для того, щоб приготувати млинці з фаршем, потрібні ці продукти:

яловичий фарш - 600 г;

борошно - 240 г;

яйця курячі - 6 шт.;

цибуля - 2 шт.;

молоко (жирність 2,5%) - 1 л;

олія соняшникова - 50 мл;

сода - 3 г;

цукор - 40 г;

сіль - 3 г.

Як готувати млинці з м'ясом

Цибулю потрібно почистити та подрібнити ножем. Розігрійте пательню, налийте в неї олію та викладіть фарш з цибулею.

Смажте до коричневого кольору на середньому вогні. Для того, щоб приготувати тісто для млинців, змішайте молоко з яйцями, а потім додайте просіяне борошно, соду та сіль.

Підсмажте млинці до золотистого кольору на іншій розігрітій пательні. Викладіть фарш на кожен млинець, загорнувши тісто трубочкою або конвертиком.