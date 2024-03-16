Три сильні молитви про прощення гріхів

Сильні молитви про прощення гріхів

"Боже мій! Від щирого серця шкодую за всі мої гріхи і твердо постановляю вже ніколи більше не грішити, бо ними, Боже, я зневажив Твою Безконечну Велич і Любов, завдав смерті Твоєму Синові Ісусові та через них я втратив Небо, а заслужив на пекло. Боже, прости мені мої гріхи та будь милостивим до мене. Амінь".

Молитва про зцілення гріхів (фото: freepik.com)

"Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи, ми, грішні, Тобі як Владиці цю молитву приносимо: помилуй нас. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось: не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься і нині як Милосердний і визволи нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх і ім'я Твоє призиваємо. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь".

Сильна молитва на Прощену неділю (фото: freepik.com)

"Господи і Владико життя мого! Духа лінивства, безнадійности, владо­любства і пустомовства не дай мені. Духа ж чистоти, смиренномудрости, терпеливости і любові дай мені, рабові Твоєму. Так, Господи! Дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословенний на віки віків. Амінь".