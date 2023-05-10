ua ru
Ср, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Три серйозних дзвіночки, що вам час змінювати роботу: зверніть на них увагу

Новость на русском →
Середа 10 травня 2023 18:41
Три серйозних дзвіночки, що вам час змінювати роботу: зверніть на них увагу Коли потрібно змінювати місце роботи (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Психологи радять змінювати роботу кожних 5-7 років. За їхніми словами, це допоможе вам не засиджуватися на одному місці, органічно розвиватися у своїй сфері та кар'єрно зростати. Проте бувають випадки, коли місце роботи потрібно змінити раніше, аніж п'ять років.

Про це написала психолог Ольга Бондар на своїй сторінці в Instagram.

Робота забирає у вас енергію

У сучасному світі люди дуже багато часу приділяють роботі. Це щонайменше 40 годин на тиждень, які ви потенційно могли приділити своєму хобі, сім'ї, догляду за собою тощо. Тому ваша робота насамперед повинна приносити вам задоволення та цікавити вас.

Якщо ж ви відчуваєте, що ваші робочі обов'язки починають вам набридати, забирати забагато енергії та не надавати її, варто задуматися. Спершу можна взяти відпустку та подумати, як ви хотіли б рухатися далі. Якщо ж після відпустки нічого не зміниться, спробуйте знайти іншу діяльність.

Три серйозних дзвіночки, що вам час змінювати роботу: зверніть на них увагу

Фото: instagram.com/olhabondar.blog

Вам не хочеться професійно розвиватися

Коли людина "горить" тим, що вона робить, їй хочеться отримувати нові знання та використовувати їх на практиці. Це говорить про зацікавленість до своєї справи та палке бажання досягати нових висот.

Однак відсутність такого бажання може свідчити про те, що час рухатися в іншому напрямку. Проте варто зауважити, що небажання розвиватися може залежати й від інших факторів. Тому врахуйте кожен із них перед ухваленням рішення.

Три серйозних дзвіночки, що вам час змінювати роботу: зверніть на них увагу

Фото: instagram.com/olhabondar.blog

Ви робите, тому що треба

Як ми сказали вище, робота повинна приносити вам задоволення. Тому працювати через "треба" та через "не можу" - погана ідея, яка в підсумку призведе до вигорання.

Звісно, романтизувати професії не варто, тому що всі вони мають свої підводні камені, та й просто складні дні ніхто не скасовував. Проте вся ваша зайнятість не повинна бути суцільним складним днем.

Три серйозних дзвіночки, що вам час змінювати роботу: зверніть на них увагу

Фото: instagram.com/olhabondar.blog

Раніше ми розповідали, хто за законом України може працювати дистанційно.

Читайте також, чому роботодавці досить часто не вказують розміри зарплат у вакансіях.

Читайте РБК-Україна в Google News
поради работа в Украине