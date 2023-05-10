Три серйозних дзвіночки, що вам час змінювати роботу: зверніть на них увагу

Психологи радять змінювати роботу кожних 5-7 років. За їхніми словами, це допоможе вам не засиджуватися на одному місці, органічно розвиватися у своїй сфері та кар'єрно зростати. Проте бувають випадки, коли місце роботи потрібно змінити раніше, аніж п'ять років.

Робота забирає у вас енергію

У сучасному світі люди дуже багато часу приділяють роботі. Це щонайменше 40 годин на тиждень, які ви потенційно могли приділити своєму хобі, сім'ї, догляду за собою тощо. Тому ваша робота насамперед повинна приносити вам задоволення та цікавити вас.

Якщо ж ви відчуваєте, що ваші робочі обов'язки починають вам набридати, забирати забагато енергії та не надавати її, варто задуматися. Спершу можна взяти відпустку та подумати, як ви хотіли б рухатися далі. Якщо ж після відпустки нічого не зміниться, спробуйте знайти іншу діяльність.

Фото: instagram.com/olhabondar.blog

Вам не хочеться професійно розвиватися

Коли людина "горить" тим, що вона робить, їй хочеться отримувати нові знання та використовувати їх на практиці. Це говорить про зацікавленість до своєї справи та палке бажання досягати нових висот.

Однак відсутність такого бажання може свідчити про те, що час рухатися в іншому напрямку. Проте варто зауважити, що небажання розвиватися може залежати й від інших факторів. Тому врахуйте кожен із них перед ухваленням рішення.

Фото: instagram.com/olhabondar.blog

Ви робите, тому що треба

Як ми сказали вище, робота повинна приносити вам задоволення. Тому працювати через "треба" та через "не можу" - погана ідея, яка в підсумку призведе до вигорання.

Звісно, романтизувати професії не варто, тому що всі вони мають свої підводні камені, та й просто складні дні ніхто не скасовував. Проте вся ваша зайнятість не повинна бути суцільним складним днем.

Фото: instagram.com/olhabondar.blog