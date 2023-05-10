Три серьезных звоночка, что вам пора менять работу: обратите на них внимание

Психологи советуют менять работу каждые 5-7 лет. По их словам это поможет вам не засиживаться на одном месте, органично развиваться в своей сфере и карьерно расти. Однако бывают случаи, когда место работы нужно сменить раньше пяти лет.

Об этом написала психолог Ольга Бондар на своей странице в Instagram .

Работа отнимает у вас энергию

В современном мире люди очень много времени уделяют работе. Это как минимум 40 часов в неделю, которые вы потенциально могли уделить своему хобби, семье, уходу за собой и т.д. Поэтому ваша работа в первую очередь должна доставлять вам удовольствие и интересовать вас.

Если же вы чувствуете, что ваши рабочие обязанности начинают надоедать, забирать слишком много энергии и не предоставлять ее, стоит задуматься. Сначала можно взять отпуск и подумать, как бы вы хотели двигаться дальше. Если после отпуска ничего не изменится, попробуйте найти другую деятельность.

Фото: instagram.com/olhabondar.blog

Вам не хочется профессионально развиваться

Когда человек "горит" тем, что он делает, ему хочется получать новые знания и использовать их на практике. Это говорит о заинтересованности в своем деле и о страстном желании достигать новых высот.

Однако отсутствие такого желания может свидетельствовать о том, что пора двигаться в другом направлении. Однако следует отметить, что нежелание развиваться может зависеть и от других факторов. Поэтому учтите каждый из них перед принятием решения.

Фото: instagram.com/olhabondar.blog

Вы делаете, потому что нужно

Как мы сказали выше, работа должна доставлять вам удовольствие. Поэтому работать через "надо" и "не могу" - плохая идея, которая в итоге приведет к выгоранию.

Конечно, романтизировать профессии не стоит, потому что у них есть свои подводные камни, да и просто сложные дни никто не отменял. Однако, вся ваша занятость не должна быть сплошным сложным днем.

Фото: instagram.com/olhabondar.blog