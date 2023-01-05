Три секрети щасливих пар, які давно разом
З часом стосунки можуть псуватися через побут, звичку, охолодження. І ось через 5-10 років ви прокидаєтеся, і розумієте, що поруч геть чужа людина. Як зробити, щоб цього ніколи не сталося?
Про це пише Telegram Сексологія по-українськи.
Зберегти стосунки допоможе інтимна близькість
Психологи і сексологи кажуть, що допомогти зберегти близькість роками і десятиліттями може правильно налагоджене інтимне життя.
Для цього варто обов'язково пам'ятати, що ця складова ваших взаємин важлива, і коли вона з часом зникає - це ненормально.
3 секрети пар, які давно разом
Шукайте радість
Експериментуйте, ходіть на побачення, говоріть про те, що вам подобається в ліжку.
"Ми купуємо секс-іграшки, міняємо межі дозволеного, пробуємо все, що цікаво", - розповідає Світлана, яка в шлюбі вже 36 років.
Починайте прелюдію поза спальнею
Прелюдія - це не поцілунки перед самим статевим актом, а те, що має бути між вами протягом дня і запалювати ту саму іскру.
"Почни прелюдію з ранку, обговорюючи, що буде пізніше, або вибираючи нову секс-іграшку",- Олексій, одружений 23 роки.
Згадайте, чому ви одне одного любите
"Не забувай, чому ви разом. Це легко забути в суєті, а інтимність залишити на задвірках життєвих дрібниць", - Юлія, заміжня 20 років.
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