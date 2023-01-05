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Три секрета счастливых пар, которые давно вместе

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Четверг 05 января 2023 22:22
Три секрета счастливых пар, которые давно вместе Какие секреты счастливых пар (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Со временем отношения могут портиться из-за быта, привычки, охлаждения. И вот через 5-10 лет вы просыпаетесь, и понимаете, что рядом совсем чужой человек. Как сделать, чтобы этого никогда не произошло?

Об этом пишет Telegram Сексология по-украински.

Сохранить отношения поможет интимная близость

Психологи и сексологи говорят, что помочь сохранить близость годами и десятилетиями может правильно налаженная интимная жизнь.

Для этого следует обязательно помнить, что эта составляющая ваших взаимоотношений важна, и когда она со временем исчезает – это ненормально.

3 секрета пар, которые давно вместе

Ищите радость

Экспериментируйте, ходите на свидания, говорите о том, что вам нравится в постели.

"Мы покупаем секс-игрушки, меняем границы дозволенного, пробуем все, что интересно", – рассказывает Светлана, которая в браке уже 36 лет.

Начинайте прелюдию вне спальни

Прелюдия – это не поцелуи перед самым половым актом, а то, что должно быть между вами в течение дня и воспламенять ту самую искру.

"Начни прелюдию с утра, обсуждая, что будет позже, или выбирая новую секс-игрушку", – Алексей, женат 23 года.

Вспомните, почему вы друг друга любите

"Не забывай, почему вы вместе. Это легко забыть в суете, а интимность оставить на задворках жизненных мелочей", - Юлия, замужем 20 лет.

Раньше мы писали, что нужно говорить мужчине постоянно, чтобы он носил вас на руках.

Кроме того, читайте, что на самом деле нужно мужчинам от женщин.

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