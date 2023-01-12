Три рецепти трав'яних чаїв, які зміцнять імунітет і допоможуть швидше одужати

Користь і поєднання трав

Насправді всі трави та ягоди мають свій спектр дії, а відповідно й корисні властивості. Тому залежно від того, що вас турбує, потрібно брати необхідні дари природи.

Навіть якщо звичайну ромашку залити окропом і дати настоятися, вже матимете певну кількість користі. А якщо правильно поєднати, то отримаєте справжнє вітамінне комбо.

Вітамінний чай з ягодами

Для приготування потрібно взяти:

1 столову ложку сушених яблук

1 столову ложку ягід обліпихи

3-5 столових ложок ягід шипшини

2 столові ложки листя меліси

Усі інгредієнти перемішайте, залийте окропом і дайте настоятися пів години.

Чай має протизапальну властивість, допомагає позбутися втоми, а ще зміцнить імунітет завдяки високому вмісту вітаміну С в ягодах шипшини.

Трав'яний чай з липою

Вам знадобиться:

2 столові ложки липового цвіту

1 столова ложка плодів шипшини

1 столова ложка квіток ромашки

1 столова ложка ягід чорниці

Якщо хочете додати більше смаку, можна покласти ложку меду або квіток мальви. Настоюйте всю суміш приблизно 10-15 хвилин.

Цей рецепт стане чудовим напоєм для боротьби з вірусними захворюваннями та зміцнення імунітету.

Лікувальний трав'яний чай

Для приготування знадобиться:

сушений подорожник

сушені квітки липи

сушена календула

сушена бузина

сушена ромашка

Усього візьміть по одній столовій ложці, перемішайте та залийте окропом. Через 15-20 хвилин напій можна споживати готовим.