Три рецепта травяных чаев, которые укрепят иммунитет и помогут быстрее выздороветь

Когда начинается сезон вирусных заболеваний, иммунитет человека начинает ослабевать, поэтому важно поддерживать его все время в течение сезона. Если делать это лекарством может быть не всегда полезно, лучше использовать травы.
Styler собрал для вас самые лучшие рецепты травяных чаев на сезон морозов.
На самом деле, все травы и ягоды имеют свой спектр действия, а соответственно и полезные свойства. Поэтому в зависимости от того, что вас беспокоит, нужно принимать необходимые дары природы.
Даже если обычную ромашку залить кипятком и дать настояться, уже будете иметь определенное количество пользы. А если правильно соединить, получите настоящее витаминное комбо.
Для приготовления нужно взять:
Все ингредиенты перемешайте, залейте крутым кипятком и дайте настояться пол часа.
Чай обладает противовоспалительным свойством, помогает избавиться от усталости, а еще укрепит иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С в ягодах шиповника.
Вам понадобится:
Если вы хотите добавить больше вкуса, можно положить ложку меда или цветков мальвы. Настаивайте всю смесь примерно 10-15 минут.
Этот рецепт станет отличным напитком для борьбы с вирусными заболеваниями и укрепления иммунитета.
Для приготовления понадобится:
Всего возьмите по одной столовой ложке, перемешайте и залейте крутым кипятком. Через 15-20 минут напиток можно употреблять в пищу готовым.
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