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Три рецепта травяных чаев, которые укрепят иммунитет и помогут быстрее выздороветь

Лучшие рецепты травяных чаев для иммунитета (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Когда начинается сезон вирусных заболеваний, иммунитет человека начинает ослабевать, поэтому важно поддерживать его все время в течение сезона. Если делать это лекарством может быть не всегда полезно, лучше использовать травы.

Styler собрал для вас самые лучшие рецепты травяных чаев на сезон морозов.

Польза и сочетание трав

На самом деле, все травы и ягоды имеют свой спектр действия, а соответственно и полезные свойства. Поэтому в зависимости от того, что вас беспокоит, нужно принимать необходимые дары природы.

Даже если обычную ромашку залить кипятком и дать настояться, уже будете иметь определенное количество пользы. А если правильно соединить, получите настоящее витаминное комбо.

Витаминный чай с ягодами

Для приготовления нужно взять:

  • 1 столовую ложку сушеных яблок
  • 1 столовую ложку ягод облепихи
  • 3-5 столовых ложек ягод шиповника
  • 2 столовые ложки листьев мелиссы

Все ингредиенты перемешайте, залейте крутым кипятком и дайте настояться пол часа.

Чай обладает противовоспалительным свойством, помогает избавиться от усталости, а еще укрепит иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С в ягодах шиповника.

Травяной чай с липой

Вам понадобится:

  • 2 столовые ложки липового цвета
  • 1 столовая ложка плодов шиповника
  • 1 столовая ложка цветков ромашки
  • 1 столовая ложка ягод черники

Если вы хотите добавить больше вкуса, можно положить ложку меда или цветков мальвы. Настаивайте всю смесь примерно 10-15 минут.

Этот рецепт станет отличным напитком для борьбы с вирусными заболеваниями и укрепления иммунитета.

Лечебный травяной чай

Для приготовления понадобится:

  • сушеный подорожник
  • сушеные цветки липы
  • сушеная календула
  • сушеная бузина
  • сушеная ромашка

Всего возьмите по одной столовой ложке, перемешайте и залейте крутым кипятком. Через 15-20 минут напиток можно употреблять в пищу готовым.

Раньше мы рассказывали, какие напитки скрыто вредят вашему здоровью.

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