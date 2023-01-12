Три рецепта травяных чаев, которые укрепят иммунитет и помогут быстрее выздороветь

Польза и сочетание трав

На самом деле, все травы и ягоды имеют свой спектр действия, а соответственно и полезные свойства. Поэтому в зависимости от того, что вас беспокоит, нужно принимать необходимые дары природы.

Даже если обычную ромашку залить кипятком и дать настояться, уже будете иметь определенное количество пользы. А если правильно соединить, получите настоящее витаминное комбо.

Витаминный чай с ягодами

Для приготовления нужно взять:

1 столовую ложку сушеных яблок

1 столовую ложку ягод облепихи

3-5 столовых ложек ягод шиповника

2 столовые ложки листьев мелиссы

Все ингредиенты перемешайте, залейте крутым кипятком и дайте настояться пол часа.

Чай обладает противовоспалительным свойством, помогает избавиться от усталости, а еще укрепит иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С в ягодах шиповника.

Травяной чай с липой

Вам понадобится:

2 столовые ложки липового цвета

1 столовая ложка плодов шиповника

1 столовая ложка цветков ромашки

1 столовая ложка ягод черники

Если вы хотите добавить больше вкуса, можно положить ложку меда или цветков мальвы. Настаивайте всю смесь примерно 10-15 минут.

Этот рецепт станет отличным напитком для борьбы с вирусными заболеваниями и укрепления иммунитета.

Лечебный травяной чай

Для приготовления понадобится:

сушеный подорожник

сушеные цветки липы

сушеная календула

сушеная бузина

сушеная ромашка

Всего возьмите по одной столовой ложке, перемешайте и залейте крутым кипятком. Через 15-20 минут напиток можно употреблять в пищу готовым.