Три рецепти трав'яних чаїв, які зміцнять імунітет і допоможуть швидше одужати

Коли розпочинається сезон вірусних захворювань, імунітет людини починає слабшати, тому важливо підтримувати його весь час протягом сезону. Якщо робити це ліками може бути не завжди корисно, то краще використовувати трави.

Styler зібрав для вас найкращі рецепти трав'яних чаїв на сезон морозів.

Користь і поєднання трав

Насправді всі трави та ягоди мають свій спектр дії, а відповідно й корисні властивості. Тому залежно від того, що вас турбує, потрібно брати необхідні дари природи.

Навіть якщо звичайну ромашку залити окропом і дати настоятися, вже матимете певну кількість користі. А якщо правильно поєднати, то отримаєте справжнє вітамінне комбо.

Вітамінний чай з ягодами

Для приготування потрібно взяти:

1 столову ложку сушених яблук

1 столову ложку ягід обліпихи

3-5 столових ложок ягід шипшини

2 столові ложки листя меліси

Усі інгредієнти перемішайте, залийте окропом і дайте настоятися пів години.

Чай має протизапальну властивість, допомагає позбутися втоми, а ще зміцнить імунітет завдяки високому вмісту вітаміну С в ягодах шипшини.

Трав'яний чай з липою

Вам знадобиться:

2 столові ложки липового цвіту

1 столова ложка плодів шипшини

1 столова ложка квіток ромашки

1 столова ложка ягід чорниці

Якщо хочете додати більше смаку, можна покласти ложку меду або квіток мальви. Настоюйте всю суміш приблизно 10-15 хвилин.

Цей рецепт стане чудовим напоєм для боротьби з вірусними захворюваннями та зміцнення імунітету.

Лікувальний трав'яний чай

Для приготування знадобиться:

сушений подорожник

сушені квітки липи

сушена календула

сушена бузина

сушена ромашка

Усього візьміть по одній столовій ложці, перемішайте та залийте окропом. Через 15-20 хвилин напій можна споживати готовим.