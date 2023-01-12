Три рецепта травяных чаев, которые укрепят иммунитет и помогут быстрее выздороветь
Когда начинается сезон вирусных заболеваний, иммунитет человека начинает ослабевать, поэтому важно поддерживать его все время в течение сезона. Если делать это лекарством может быть не всегда полезно, лучше использовать травы.
Styler собрал для вас самые лучшие рецепты травяных чаев на сезон морозов.
Польза и сочетание трав
На самом деле, все травы и ягоды имеют свой спектр действия, а соответственно и полезные свойства. Поэтому в зависимости от того, что вас беспокоит, нужно принимать необходимые дары природы.
Даже если обычную ромашку залить кипятком и дать настояться, уже будете иметь определенное количество пользы. А если правильно соединить, получите настоящее витаминное комбо.
Витаминный чай с ягодами
Для приготовления нужно взять:
- 1 столовую ложку сушеных яблок
- 1 столовую ложку ягод облепихи
- 3-5 столовых ложек ягод шиповника
- 2 столовые ложки листьев мелиссы
Все ингредиенты перемешайте, залейте крутым кипятком и дайте настояться пол часа.
Чай обладает противовоспалительным свойством, помогает избавиться от усталости, а еще укрепит иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С в ягодах шиповника.
Травяной чай с липой
Вам понадобится:
- 2 столовые ложки липового цвета
- 1 столовая ложка плодов шиповника
- 1 столовая ложка цветков ромашки
- 1 столовая ложка ягод черники
Если вы хотите добавить больше вкуса, можно положить ложку меда или цветков мальвы. Настаивайте всю смесь примерно 10-15 минут.
Этот рецепт станет отличным напитком для борьбы с вирусными заболеваниями и укрепления иммунитета.
Лечебный травяной чай
Для приготовления понадобится:
- сушеный подорожник
- сушеные цветки липы
- сушеная календула
- сушеная бузина
- сушеная ромашка
Всего возьмите по одной столовой ложке, перемешайте и залейте крутым кипятком. Через 15-20 минут напиток можно употреблять в пищу готовым.
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