Три рецепти маринаду для оселедця від Клопотенка: їсти рибу можна вже за добу
Свіжоморожений оселедець можна засолити вдома, щоб отримати саме той смак, який вам до вподоби. Зробити це можна в різні способи.
Рецепти з'явилися на сайті кулінара Євгена Клопотенка.
Малосольний оселедець сухого засолювання
Інгредієнти:
- 1 оселедець
- 2 ст. л. солі
- 1 ч. л. цукру
- 0,5 ч. л. чорного меленого перцю
- 1 ст. л. горілки
Приготування
Розморозьте оселедець, помийте, обсушіть паперовим рушником і викладіть рибу у скляну ємність.
Посипте 2 ст. л. солі та 1 ч. л. цукру, розподіляючи по всій рибі. Додайте 0,5 ч. л. чорного меленого перцю та полийте 1 ст. л. горілки.
Накрийте ємність із рибою кришкою або використовуйте харчову плівку. Поставте у холодильник на 24 години.
Через добу промийте під проточною водою, промокніть паперовим рушником і очистіть. Наріжте або шматочками, або розберіть на філе.
Пряний маринований оселедець
Інгредієнти:
- 1 оселедець
- 1 маленька цибуля
- 200 мл води
- 1 ст. л. солі
- 1 ст. л. соняшникової олії
- 1 ст. л. столового оцту 9%
- 2 лаврові листи
- 6 горошин духмяного перцю
- 5 горошин чорного перцю
- 1/3 ч. л. зерен коріандру
- 2 бутони гвоздики
Приготування
Оселедець розморозьте, очистіть і промийте.
Наріжте на шматочки завтовшки приблизно 1,5-2 см. Цибулю наріжте кільцями або півкільцями. Викладіть в півлітрову банку шарами - шар риби, шар цибулі.
Приготуйте маринад. У сотейник або невелику каструльку влийте 200 мл води, додайте 1 ст. л. солі, 1 ст. л. соняшникової олії, 6 горошин духмяного перцю, 2 бутони гвоздики, 1/3 ч. л. зерен коріандру та 5 горошин чорного перцю. Зерна коріандру можна потовкти у ступці, тоді вони ще більше розкриють свій аромат.
Поставте сотейник або каструлю на плиту, доведіть до кипіння, щоб розчинилася сіль, а потім влийте 1 ст. л. столового оцту 9%. Приберіть маринад із плити, коли він повністю охолоне, залийте їм оселедець.
Поставте оселедець у холодильник на 24 години.
Оселедець у пряному маринаді з чаєм
Інгредієнти:
- 1 оселедець
- 300 мл води
- 1 пакетик чорного чаю без добавок чи 1 ч. л. розсипного чаю
- 1 ст. л. солі
- дрібка цукру
- 6 горошин духмяного перцю
- 2 лаврові листи
- 5 горошин чорного перцю
Приготування
Розморозьте, почистіть оселедець і поріжте на шматочки завтовшки 1,5-2 см.
Приготуйте маринад. У каструлю або сотейник влийте 300 мл води, киньте пакетик чорного чаю без добавок (або 1 ч. л. розсипного чаю). Додайте 1 ст. л. солі, дрібку цукру, 6 горошин духмяного перцю, 2 лаврові листки, 5 горошин чорного перцю.
Маринад поставте на плиту та доведіть до кипіння. Залиште охолонути до кімнатної температури.
Оселедець викладіть у півлітрову банку і залийте охолодженим маринадом. Поставте у холодильник на 24 години.
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