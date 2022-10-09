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Три рецепти маринаду для оселедця від Клопотенка: їсти рибу можна вже за добу

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Неділя 09 жовтня 2022 11:49
Три рецепти маринаду для оселедця від Клопотенка: їсти рибу можна вже за добу Фото: Як смачно засолити оселедець (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Свіжоморожений оселедець можна засолити вдома, щоб отримати саме той смак, який вам до вподоби. Зробити це можна в різні способи.

Рецепти з'явилися на сайті кулінара Євгена Клопотенка.

Малосольний оселедець сухого засолювання

Інгредієнти:

  • 1 оселедець
  • 2 ст. л. солі
  • 1 ч. л. цукру
  • 0,5 ч. л. чорного меленого перцю
  • 1 ст. л. горілки

Приготування

Розморозьте оселедець, помийте, обсушіть паперовим рушником і викладіть рибу у скляну ємність.

Посипте 2 ст. л. солі та 1 ч. л. цукру, розподіляючи по всій рибі. Додайте 0,5 ч. л. чорного меленого перцю та полийте 1 ст. л. горілки.

Накрийте ємність із рибою кришкою або використовуйте харчову плівку. Поставте у холодильник на 24 години.

Через добу промийте під проточною водою, промокніть паперовим рушником і очистіть. Наріжте або шматочками, або розберіть на філе.

Три рецепти маринаду для оселедця від Клопотенка: їсти рибу можна вже за добу

Пряний маринований оселедець

Інгредієнти:

  • 1 оселедець
  • 1 маленька цибуля
  • 200 мл води
  • 1 ст. л. солі
  • 1 ст. л. соняшникової олії
  • 1 ст. л. столового оцту 9%
  • 2 лаврові листи
  • 6 горошин духмяного перцю
  • 5 горошин чорного перцю
  • 1/3 ч. л. зерен коріандру
  • 2 бутони гвоздики

Приготування

Оселедець розморозьте, очистіть і промийте.

Наріжте на шматочки завтовшки приблизно 1,5-2 см. Цибулю наріжте кільцями або півкільцями. Викладіть в півлітрову банку шарами - шар риби, шар цибулі.

Приготуйте маринад. У сотейник або невелику каструльку влийте 200 мл води, додайте 1 ст. л. солі, 1 ст. л. соняшникової олії, 6 горошин духмяного перцю, 2 бутони гвоздики, 1/3 ч. л. зерен коріандру та 5 горошин чорного перцю. Зерна коріандру можна потовкти у ступці, тоді вони ще більше розкриють свій аромат.

Поставте сотейник або каструлю на плиту, доведіть до кипіння, щоб розчинилася сіль, а потім влийте 1 ст. л. столового оцту 9%. Приберіть маринад із плити, коли він повністю охолоне, залийте їм оселедець.

Поставте оселедець у холодильник на 24 години.

Три рецепти маринаду для оселедця від Клопотенка: їсти рибу можна вже за добу

Оселедець у пряному маринаді з чаєм

Інгредієнти:

  • 1 оселедець
  • 300 мл води
  • 1 пакетик чорного чаю без добавок чи 1 ч. л. розсипного чаю
  • 1 ст. л. солі
  • дрібка цукру
  • 6 горошин духмяного перцю
  • 2 лаврові листи
  • 5 горошин чорного перцю

Приготування

Розморозьте, почистіть оселедець і поріжте на шматочки завтовшки 1,5-2 см.

Приготуйте маринад. У каструлю або сотейник влийте 300 мл води, киньте пакетик чорного чаю без добавок (або 1 ч. л. розсипного чаю). Додайте 1 ст. л. солі, дрібку цукру, 6 горошин духмяного перцю, 2 лаврові листки, 5 горошин чорного перцю.

Маринад поставте на плиту та доведіть до кипіння. Залиште охолонути до кімнатної температури.

Оселедець викладіть у півлітрову банку і залийте охолодженим маринадом. Поставте у холодильник на 24 години.

Три рецепти маринаду для оселедця від Клопотенка: їсти рибу можна вже за добу

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