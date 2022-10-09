Три рецепта маринада для сельди от Клопотенко: есть рыбу можно уже через сутки
Свежемороженую сельдь можно засолить дома, чтобы получить именно тот вкус, который вам нравится. Сделать это можно разными способами.
Рецепты появились на сайте кулинара Евгения Клопотенко.
Малосольная сельдь сухой засолки
Ингредиенты:
- 1 сельдь
- 2 ст. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 0,5 ч. л. черного молотого перца
- 1 ст. л. водки
Приготовление
Разморозьте селедку, помойте, обсушите бумажным полотенцем и выложите рыбу в стеклянную емкость.
Посыпьте 2 ст. л. соли и 1 ч. л. сахара, распределяя по всей рыбе. Добавьте 0,5 ч. л. черного молотого перца и полейте 1 ст. л. водки.
Накройте емкость с крышкой или используйте пищевую пленку. Поставьте в холодильник на 24 часа.
Через сутки промойте под проточной водой, промокните бумажным полотенцем и очистите. Нарежьте или кусочками или разберите на филе.
Пряная маринованная сельдь
Ингредиенты:
- 1 сельдь
- 1 маленькая луковица
- 200 мл воды
- 1 ст. л. соли
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- 1 ст. л. столового уксуса 9%
- 2 лавровых листа
- 6 горошин душистого перца
- 5 горошин черного перца
- 1/3 ч. л. зерен кориандра
- 2 бутона гвоздики
Приготовление
Сельдь разморозьте, очистите и промойте.
Нарежьте на кусочки толщиной примерно 1,5-2 см. Лук нарежьте кольцами или полукольцами. Выложите в полулитровую банку слоями – слой рыбы, слой лука.
Приготовьте маринад. В сотейник или небольшую кастрюльку влейте 200 мл воды, добавьте 1 ст. л. соли, 1 ст. л. подсолнечного масла, 6 горошин душистого перца, 2 бутона гвоздики, 1/3 ч. л. зерен кориандра и 5 горошин черного перца. Зерна кориандра можно растолочь в ступке, тогда они еще больше раскроют свой аромат.
Поставьте сотейник или кастрюлю на плиту, доведите до кипения, чтобы растворилась соль, затем влейте 1 ст. л. столового уксуса 9%. Уберите маринад с плиты, когда он полностью остынет, залейте им сельдь.
Поставьте сельдь в холодильник на 24 часа.
Сельдь в пряном маринаде с чаем
Ингредиенты:
- 1 сельдь
- 300 мл воды
- 1 пакетик черного чая без добавок или 1 ч. л. россыпного чая
- 1 ст. л. соли
- щепотка сахара
- 6 горошин душистого перца
- 2 лавровых листа
- 5 горошин черного перца
Приготовление
Разморозьте, почистите сельдь и порежьте на кусочки толщиной 1,5-2 см.
Приготовьте маринад. В кастрюлю или сотейник влейте 300 мл воды, бросьте пакетик черного чая без добавок (или 1 ч. л. россыпного чая). Добавьте 1 ст. л. соли, щепотку сахара, 6 горошин душистого перца, 2 лавровых листа, 5 горошин черного перца.
Маринад поставьте на плиту и доведите до кипения. Оставьте остыть до комнатной температуры.
Сельдь выложите в полулитровую банку и залейте охлажденным маринадом. Поставьте в холодильник на 24 часа.
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