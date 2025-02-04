Зробіть ці 3 речі зараз, щоб бути здоровими і активними у 80 років

Щоб залишатися здоровими та активними у старості, необхідно вже зараз ввести у своє життя три звички. Вони здатні покращити самопочуття та навіть можуть допомогти уникнути хвороб.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Доктор Джо Віттінгтон розповів, що на стан здоров’я та надзвичайні ситуації, такі як серцеві напади та хвороба Альцгеймера, можуть вплинути звички, які ми маємо вже у 20-30 років.
Наприклад, серцевий напад, який може розвинутись у 50 років, активно починає розвиватись у 20 років. Хвороба Альцгеймера у 70 років може розпочатись у 40.
Тому варто "інвестувати" у своє здоров’я зараз, щоб побачити результати пізніше.
"Вибір, який ви робите сьогодні, формує тіло, у якому ви будете жити завтра. Більше рухайтеся, краще їжте, менше стресуйте - ваше майбутнє буде вам вдячне. Інвестуйте у своє здоров’я зараз, щоб старіння відчувалося як покращення, а не занепад", - додав експерт.
Також доктор назвав звички, які необхідно ввести у своє життя.
Регулярні фізичні вправи є запорукою здорового способу життя. Це принесе користь не тільки вам зараз, але й пізніше у віці.
Фізичні вправи можуть знизити ризик серйозних захворювань, таких як ішемічна хвороба серця, інсульт, діабет 2 типу та рак, а також знизити ризик передчасної смерті до 30%.
Варто виконувати щонайменше 150 хвилин вправ на тиждень для досягнення найкращих результатів.
Найкраще займатися фізичними вправами, які підвищують частоту серцевих скорочень. Щоб будь-який вид діяльності приніс користь вашому здоров’ю, потрібно рухатися досить швидко, щоб прискорити серцебиття, пришвидшити дихання.
Для здорового та збалансованого харчування вам слід:
Середземноморська дієта часто згадується як одна з найкращих дієт, яких ви можете дотримуватися, і численні дослідження підкреслюють її переваги. Вона може підтримувати довголіття та здоров’я серцево-судинної системи.
Середземноморська дієта багата на фрукти, овочі, цільні зерна, горіхи, насіння та оливкову олію. Також містить помірну кількість риби, птиці, натурального сиру та йогурту, і не включає ультраоброблених продуктів.
Хронічний стрес підвищує ризик багатьох проблем зі здоров’ям, зокрема:
Якщо ви страждаєте від стресу, дотримуйтесь цих способів для боротьби з ним:
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