Сделайте эти 3 вещи сейчас, чтобы быть здоровыми и активными в 80 лет

Какие привычки полезны для здоровья

Доктор Джо Виттингтон рассказал, что на состояние здоровья и чрезвычайные ситуации, такие как сердечные приступы и болезнь Альцгеймера, могут повлиять привычки, которые мы имеем уже в 20-30 лет.

Например, сердечный приступ, который может развиться в 50 лет, активно начинает развиваться в 20 лет. Болезнь Альцгеймера в 70 лет может начаться в 40.

Поэтому стоит "инвестировать" в свое здоровье сейчас, чтобы увидеть результаты позже.

"Выбор, который вы делаете сегодня, формирует тело, в котором вы будете жить завтра. Больше двигайтесь, лучше ешьте, меньше стрессуйте - ваше будущее будет вам благодарно. Инвестируйте в свое здоровье сейчас, чтобы старение ощущалось как улучшение, а не упадок", - добавил эксперт.

Также доктор назвал привычки, которые необходимо ввести в свою жизнь.

Больше двигайтесь

Регулярные физические упражнения являются залогом здорового образа жизни. Это принесет пользу не только вам сейчас, но и позже в возрасте.

Физические упражнения могут снизить риск серьезных заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, инсульт, диабет 2 типа и рак, а также снизить риск преждевременной смерти до 30%.

Стоит выполнять не менее 150 минут упражнений в неделю для достижения наилучших результатов.

Лучше всего заниматься физическими упражнениями, которые повышают частоту сердечных сокращений. Чтобы любой вид деятельности принес пользу вашему здоровью, нужно двигаться достаточно быстро, чтобы ускорить сердцебиение, ускорить дыхание.

Следите за питанием

Для здорового и сбалансированного питания вам следует:

есть по крайней мере пять порций разнообразных фруктов и овощей ежедневно

в основе пищи должны лежать крахмалистые продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как картофель, хлеб, рис или макароны

употребляйте молочные

ешьте фасоль, рыбу, яйца и мясо

выбирайте ненасыщенные масла и спреды и ешьте их в небольших количествах

пейте много жидкости - не менее шести-восьми стаканов в день

Средиземноморская диета часто упоминается как одна из лучших диет, которых вы можете придерживаться, и многочисленные исследования подчеркивают ее преимущества. Она может поддерживать долголетие и здоровье сердечно-сосудистой системы.

Средиземноморская диета богата фруктами, овощами, цельными зернами, орехами, семенами и оливковым маслом. Также содержит умеренное количество рыбы, птицы, натурального сыра и йогурта, и не включает ультраобработанных продуктов.

Избегайте стресса

Хронический стресс повышает риск многих проблем со здоровьем, в частности:

тревога

депрессия

проблемы с пищеварением

головные боли

мышечное напряжение и боль

заболевания сердца, инфаркт, высокое кровяное давление и инсульт

проблемы со сном

увеличение веса

проблемы с памятью и концентрацией.

Если вы страдаете от стресса, следуйте этим способам для борьбы с ним: