Эти три простых средства спасут ваши ноги от натирания и мозолей

Летом натирает любая обувь и даже старая и разношенная. Мы пьем много воды, ноги отекают, и привычные босоножки начинают давить. А еще мы в жару начинаем потеть, а это создает дополнительные условия, чтобы ноги терлись об обувь - и мозолей не избежать.

Способ 1

Если вы надеваете обувь с открытым носиком или летнюю закрытую обувь, то используйте обычную детскую присыпку. Перед выходом на улицу нанесите присыпку на ноги и обувайтесь. Это убережет ваши ноги от мозолей и натираний.

Способ 2

Летние балетки и мокасины не будут вам натирать, если вы будете использовать обычный дезодорант. На чистую сухую кожу ног нанесите дезодорант. Достаточно будет нанести в тех местах, где обычно обувь натирает. Ноги потеть не будут, обувь не испортится и мозоли вас беспокоить не будут.

Способ 3

Если вы носите летом обувь с ремешками, то купите в аптеке пасту теймурова. Она недорогая, один тюбик стоит 30-40 гривен. Нанесите эту мазь на сухую кожу ног после душа. Дождитесь ее высыхания и после этого обувайтесь. Никаких натираний и мозолей не будет.