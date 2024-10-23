Три простих способи відредагувати зображення за допомогою ChatGPT

Як працює редагування зображень ChatGPT?

Перш ніж перейти до методів, потрібно бути учасником ChatGPT Plus з доступом до функцій редагування. На відміну від традиційних програм редагування зображень, таких як Adobe Photoshop, Affinity Photo, Canva та інших, все редагування зображень можна виконувати лише за допомогою текстових підказок.

Штучний інтелект може розуміти складні команди редагування та змінювати зображення за допомогою простих текстових підказок.

Редагування зображень за допомогою ChatGPT має деякі обмеження, наприклад, певні типи зображень, які містять людей або конфіденційний контент, не можуть бути редаговані.

Крім того, всі фотографії, завантажені в ChatGPT, можуть використовуватися для навчання моделі. Ви можете вказати в налаштуваннях, що дані не використовуються для навчання моделей. Враховуючи це, розглянемо різні методи редагування зображень.

Як редагувати зображення за допомогою ChatGPT

Редагуйте зображення, створені за допомогою ШІ

ChatGPT нещодавно отримав власні функції редагування зображень, створених за допомогою DALL-E. Цей інструмент дозволяє додавати або видаляти певні елементи зображення за допомогою простих підказок. Модель регенерує зображення, і ви навіть не помітите, що вони були редаговані.

Як редагувати зображення, створені DALL-E, у ChatGPT

Відвідайте chat.openai.com та виберіть модель GPT 4

Натисніть текстовий редактор і введіть запит для створення зображення

Натисніть на згенероване зображення та перейдіть у повноекранний режим

Тепер клацніть значок редагування та використовуйте пензель, щоб вибрати область, яку потрібно редагувати. Опишіть зміни, які потрібно внести до текстової підказки. Для кращого результату переконайтеся, що ваша текстова підказка чітка та добре визначена

Ви можете вносити кілька змін до зображення, доки не досягнете бажаного результату

Натисніть піктограму завантаження, щоб зберегти зображення після редагування

Як редагувати зображення, створені DALL-E, у ChatGPT (фото: Technology Personalized)

Редагування зображень за допомогою користувацьких GPT

Ви також можете редагувати зображення за допомогою GPT користувача в ChatGPT. Користувальницькі GPT - це попередньо навчені моделі з унікальними можливостями для виконання певного завдання. Вони доступні в ChatGPT для підписників GPT Premium.

На відміну від власного методу, який працює тільки для зображень, згенерованих ШІ зображень, ви можете використовувати GPT для редагування локальних і згенерованих ШІ зображень.

Ви можете виконувати базові операції з редагування фотографій, такі як обрізка, поворот, застосування фільтрів до зображення, видалення фону, конвертація зображення в інший формат та багато іншого.

Як налаштувати GPT для редагування зображень у ChatGPT

Завітайте на chat.openai.com і натисніть "Вивчити GPT" на бічній панелі

Використовуючи пошук, знайдіть GPT для редагування зображень

Виберіть GPT та натисніть "Почати чат"

Натисніть піктограму вкладення та завантажте потрібне зображення до редактора. Ви також можете безпосередньо вставити скопійоване зображення у текстове поле

Тепер введіть підказку, яку потрібно використовувати для зміни зображення. Переконайтеся, що текст підказки зрозумілий для найкращих результатів

Якщо потрібно обрізати зображення, введіть підказку для обрізання зображення. Чим конкретніше підказка, тим кращі результати

За кілька секунд будуть згенеровані нові зображення. Однак на зображенні натисніть посилання завантаження, щоб зберегти його на своєму пристрої

Як настроїти GPT для редагування зображень у ChatGPT (фото: Technology Personalized)

Перетворіть свої зображення на ШІ-арт/мультфільми

За допомогою ChatGPT ви також можете перетворювати зображення на мультфільми або мистецтво AI. Генератори мистецтв AI стали дуже популярні в останні місяці, і багато програм для редагування фотографій тепер пропонують спеціальну функцію для перетворення ваших зображень на мистецтво.

За допомогою ChatGPT ви можете перетворювати зображення на мультфільми або мистецтво AI без необхідності використання сторонніх інструментів або користувацьких GPT. Ось як це працює:

Завантажте зображення, яке ви хочете перетворити на мультфільм

Введіть запит і докладно опишіть його, щоб отримати найкращі результати

Зачекайте кілька секунд, і зображення буде згенеровано. Ви можете налаштувати зображення, задавши йому ще якісніші підказки

Наведіть курсор на зображення та натисніть кнопку завантаження, щоб зберегти зображення на своєму пристрої

(фото: Technology Personalized)