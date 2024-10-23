Три простих способи відредагувати зображення за допомогою ChatGPT

ChatGPT можна використовувати не тільки для написання, але також як швидкий інструмент для редагування зображень.
Про те, як швидко редагувати фотографії за допомогою ChatGPT, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Technology Personalized, який спеціалізується на технологічній тематиці.
Перш ніж перейти до методів, потрібно бути учасником ChatGPT Plus з доступом до функцій редагування. На відміну від традиційних програм редагування зображень, таких як Adobe Photoshop, Affinity Photo, Canva та інших, все редагування зображень можна виконувати лише за допомогою текстових підказок.
Штучний інтелект може розуміти складні команди редагування та змінювати зображення за допомогою простих текстових підказок.
Редагування зображень за допомогою ChatGPT має деякі обмеження, наприклад, певні типи зображень, які містять людей або конфіденційний контент, не можуть бути редаговані.
Крім того, всі фотографії, завантажені в ChatGPT, можуть використовуватися для навчання моделі. Ви можете вказати в налаштуваннях, що дані не використовуються для навчання моделей. Враховуючи це, розглянемо різні методи редагування зображень.
Редагуйте зображення, створені за допомогою ШІ
ChatGPT нещодавно отримав власні функції редагування зображень, створених за допомогою DALL-E. Цей інструмент дозволяє додавати або видаляти певні елементи зображення за допомогою простих підказок. Модель регенерує зображення, і ви навіть не помітите, що вони були редаговані.
Як редагувати зображення, створені DALL-E, у ChatGPT
Як редагувати зображення, створені DALL-E, у ChatGPT (фото: Technology Personalized)
Редагування зображень за допомогою користувацьких GPT
Ви також можете редагувати зображення за допомогою GPT користувача в ChatGPT. Користувальницькі GPT - це попередньо навчені моделі з унікальними можливостями для виконання певного завдання. Вони доступні в ChatGPT для підписників GPT Premium.
На відміну від власного методу, який працює тільки для зображень, згенерованих ШІ зображень, ви можете використовувати GPT для редагування локальних і згенерованих ШІ зображень.
Ви можете виконувати базові операції з редагування фотографій, такі як обрізка, поворот, застосування фільтрів до зображення, видалення фону, конвертація зображення в інший формат та багато іншого.
Як настроїти GPT для редагування зображень у ChatGPT (фото: Technology Personalized)
За допомогою ChatGPT ви також можете перетворювати зображення на мультфільми або мистецтво AI. Генератори мистецтв AI стали дуже популярні в останні місяці, і багато програм для редагування фотографій тепер пропонують спеціальну функцію для перетворення ваших зображень на мистецтво.
За допомогою ChatGPT ви можете перетворювати зображення на мультфільми або мистецтво AI без необхідності використання сторонніх інструментів або користувацьких GPT. Ось як це працює:
(фото: Technology Personalized)
Нагадаємо, що користувачі Windows отримають ChatGPT прямо на свої пристрої.
А ще ми писали про поради, які допоможуть вам досягти максимальних результатів від ChatGPT.