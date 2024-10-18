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Користувачі Windows отримають ChatGPT прямо на свої пристрої

П'ятниця 18 жовтня 2024 13:15
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Користувачі Windows отримають ChatGPT прямо на свої пристрої ChatGPT вийде на платформу Windows (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія OpenAI оголосила про початок тестування попередньої версії додатка ChatGPT для Windows - своєї платформи чат-ботів на базі штучного інтелекту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Деталі нововведення

Як і версія додатка для Mac, ChatGPT на Windows дозволяє задавати питання чат-боту на базі штучного інтелекту в спеціальному вікні, яке ви можете тримати відкритим разом з вашими застосунками. Ви можете швидко отримати доступ до нього, використовуючи клавіші Alt + Space.

Він також дозволяє завантажувати файли та фотографії в ChatGPT і надає доступ до попередньої версії моделі OpenAI o1, здатної "розмірковувати". Однак у додатку, як і раніше, відсутні деякі можливості, такі як розширений голосовий режим.

Незабаром після того, як OpenAI запустила свый застосунок ChatGPT на Mac у червні, розробник виявив вразливість безпеки, яка дозволяла зберігати розмови у вигляді звичайного тексту. З того часу OpenAI усунула цю проблему і тепер шифрує дані, що локально зберігаються.

Незважаючи на те, що використовувати додатки ChatGPT Plus, Enterprise, Team та Edu на Windows можуть лише підписники, OpenAI заявляє, що планує зробити його доступним для всіх цього року.

У нас також є матеріал про поради, які допоможуть вам досягти максимальних результатів від ChatGPT.

А ще ми писали про 7 програм, які можуть замінити ChatGPT.

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