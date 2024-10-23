Три простых способа отредактировать изображение с помощью ChatGPT

Как работает редактирование изображений ChatGPT?

Прежде чем перейти к методам, нужно быть участником ChatGPT Plus с доступом к функциям редактирования. В отличие от традиционных программ редактирования изображений, таких как Adobe Photoshop, Affinity Photo, Canva и других, все редактирование изображений можно выполнять только с помощью текстовых подсказок.

Искусственный интеллект может понимать сложные команды редактирования и изменять изображения с помощью простых текстовых подсказок.

Редактирование изображений с помощью ChatGPT имеет некоторые ограничения, например, определенные типы изображений, содержащие людей или конфиденциальный контент, не могут быть отредактированы.

Кроме того, все фотографии, загруженные в ChatGPT, могут быть использованы для обучения модели. Вы можете указать в настройках, что ваши данные не используются для обучения моделей. Учитывая это, давайте рассмотрим различные методы редактирования изображений.

Как редактировать изображения с помощью ChatGPT

Редактируйте изображения, созданные с помощью ИИ

ChatGPT недавно получил собственные функции редактирования изображений, созданных с помощью DALL-E. Этот инструмент позволяет добавлять или удалять определенные элементы изображения с помощью простых текстовых подсказок. Модель регенерирует изображения, и вы даже не заметите, что они были отредактированы.

Как редактировать изображения, созданные DALL-E, в ChatGPT

Посетите chat.openai.com и выберите модель GPT 4

Щелкните по текстовому редактору и введите запрос для создания изображения

Нажмите на сгенерированное изображение и перейдите в полноэкранный режим

Теперь щелкните значок редактирования и используйте кисть, чтобы выбрать область, которую вы хотите редактировать. Опишите изменения, которые вы хотите внести в текстовую подсказку. Для лучшего результата убедитесь, что ваша текстовая подсказка четкая и хорошо определенная

Вы можете вносить несколько изменений в изображение, пока не достигнете желаемого результата

Нажмите значок загрузки, чтобы сохранить изображение после редактирования

Как редактировать изображения, созданные DALL-E, в ChatGPT (фото: Technology Personalized)

Редактирование изображений с использованием пользовательских GPT

Вы также можете редактировать изображения с помощью пользовательских GPT в ChatGPT. Пользовательские GPT - это предварительно обученные модели с уникальными возможностями для выполнения определенной задачи. Они доступны в ChatGPT для подписчиков GPT Premium.

В отличие от собственного метода, который работает только для изображений, сгенерированных ИИ, вы можете использовать пользовательский GPT для редактирования локальных и сгенерированных ИИ изображений.

Вы можете выполнять базовые операции по редактированию фотографий, такие как обрезка, поворот, применение фильтров к изображению, удаление фона, конвертация изображения в другой формат и многое другое.

Как настроить GPT для редактирования изображений в ChatGPT

Посетите chat.openai.com и нажмите "Изучить GPT" на боковой панели

Используя поиск, найдите GPT для редактирования изображений

Выберите GPT и нажмите "Начать чат”

Нажмите на значок вложения и загрузите нужное изображение в редактор. Вы также можете напрямую вставить скопированное изображение в текстовое поле

Теперь введите подсказку, которую вы хотите использовать для изменения изображения. Убедитесь, что текст подсказки понятен для лучших результатов

Если вы хотите обрезать изображение, то введите подсказку для обрезки изображения. Чем конкретнее подсказка, тем лучше результаты

Через несколько секунд будут сгенерированы новые изображения. Однако на изображении нажмите на ссылку загрузки, чтобы сохранить его на своем устройстве

Как настроить GPT для редактирования изображений в ChatGPT (фото: Technology Personalized)

Преобразуйте свои изображения в ИИ-арт/мультфильмы

С помощью ChatGPT вы также можете преобразовывать изображения в мультфильмы или искусство AI. Генераторы искусств AI стали очень популярны в последние месяцы, и многие приложения для редактирования фотографий теперь предлагают специальную функцию для преобразования ваших изображений в искусство.

С помощью ChatGPT вы можете преобразовывать изображения в мультфильмы или искусство AI без необходимости использования сторонних инструментов или пользовательских GPT. Вот как это работает:

Загрузите изображение, которое вы хотите преобразовать в мультфильм

Введите запрос и подробно опишите его, чтобы получить наилучшие результаты

Подождите несколько секунд, и изображение будет сгенерировано. Вы можете настроить изображение, задав ему еще более качественные подсказки

Наведите курсор на изображение и нажмите кнопку загрузки, чтобы сохранить изображение на своем устройстве

(фото: Technology Personalized)