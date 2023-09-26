Три простих кроки для схуднення: фітнес-тренер скинула 30 кг та поділилася своїми секретами

Три кроки для тих, хто хоче схуднути

Перше, що зробила фітнес-тренер на шляху до своєї ідеальної ваги - вона відмовилася від усіх сучасних дієт та зосередилася на стійких змінах способу життя. Їй вдалося схуднути з 90 до 60 кг.

Звичайно ж, крім зміни способу життя та своїх звичок, Медді довелося відкоригувати свій раціон харчування та займатися фізичними вправами. Але все це - без тиску та неймовірного навантаження на своє тіло та своє здоров'я.

Вона поділилася трьома важливими кроками для тих, хто хоче схуднути та не знає, з чого почати.

"Ці речі так легко зробити, що вам навіть не буде чим виправдовуватися", - каже фітнес-тренер.

Купіть пляшечку

Вона рекомендує купити собі симпатичну пляшечку для води та носити її із собою куди завгодно.

"Пийте перед їдою. Пийте після їди. Пийте між їдою. Просто носите щось таке з собою і звикайте брати пляшку в руки та пити", - рекомендує фітнес-тренер.

Гуляйте щодня по 20 хвилин

Друга порада - навмисно гуляйте 20 хвилин щодня. Це може бути прогулянка навколо будинку або похід у великий супермаркет. Цей час можна поділити так, як вам буде зручно. Наприклад, 4 сеанси ходьби по 5 хвилин або двічі по 10 хвилин. Найважливіше - ви повинні просто ходити.

Запишіть свою мету

Третій крок Коссін називає найважливішим. Вона рекомендує записати свою поточну мету щодо зниження ваги в теперішньому часі - так, начебто ви її досягли.

"Якщо ваша мета - скинути 30 кг, то так і пишіть: "Я так вдячний, що схуд на 30 кг і почуваюся приголомшливо", - пояснила фітнес-тренер.

Як виглядала Медді 6 років тому (фото: instagram.com/maddiekossin)

Що дійсно допомагає схуднути

Вона зізнається, що її шлях до ідеальної ваги зайняв майже 6 років. Але це було 6 років недосконалої послідовності, перебудови тіла, нарощування м'язової маси, перерв у дієті.

"Що я знаю напевно, так це те, що, якщо ви зосередитеся на швидкості, а не на напрямку, ви ніколи не схуднете та не утримаєте вагу. Я робила це багато років тому. Якщо ви не увійдете в постійний ритм, дотримуючись сидячого способу життя і вічних роздумів, вам доведеться важко боротися", - наголошує спеціалістка.

Вона зізнається, що перепробувала практично все, включаючи кето-дієти та дієту Аткінса. І єдине, що їй допомогло - зміни у способі життя.

"Ви не можете просто ходити в спортзал, поки не досягнете своєї мети. Ви не можете просто їсти більш здорову їжу, поки не досягнете своєї мети. Схуднути складно. Змінити спосіб життя складно. Але прокидатися вранці, знаючи, що я роблю своєму здоров'ю ведмежу послугу, не рухаючи своїм тілом і не харчуючи його їжею, багатою на поживні речовини - це було набагато складніше", - резюмувала Медді.

Як виглядає Медді зараз (фото: instagram.com/maddiekossin)