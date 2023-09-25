Колишня веганка перейшла на "хижу дієту": як змінився її організм завдяки м'ясу та яйцям

Вікторія Ферраз з Атланти багато років дотримувалася вегетаріанства, але 7 місяців тому вона вирішила повністю поміняти свій раціон харчування. Зараз у неї "хижа дієта", яка складається тільки з м'яса, яєць та шматочків сирого вершкового масла.

З веганів у хижаки

За словами Вікторії, рік веганства - було "найгіршим рішенням у її житті". 23-річна дівчина відмовилася від цукру, вуглеводів, не вживала м'ясо та коров'яче молоко. При цьому вона мала чимало проблем зі шкірою, роботою шлунка та гормонами.

Але відколи вона відмовилася від мигдального і вівсяного молока на користь коров'ячого, стан Вікторії став покращуватися. Вона стверджує, що майже повністю зникли болі в суглобах, прищі та здуття живота. А ще після 7 місяців "хижої дієти" вона змогла відмовитися від ліків проти гіпотиреозу.

У дівчини значно покращився стан волосся, нігтів, стало більше енергії й зникла пікантна проблема - неприємний запах після походу в туалет.

Вікторія відмовилася від рослинної їжі та почала їсти м'ясо (скриншот)

З чого зараз складається раціон

Зазвичай дівчина вживає 2-4 яйця на сніданок із беконом або котлетами з яловичини. Також вона вживає масло, каву і вечорами насолоджується стейками рибай на вечерю.

Вікторія стверджує, що почувається зараз краще, ніж будь-коли й готова поділитися своїм досвідом і дієтою в надії спонукати інших приєднатися до спільноти "хижаків".

"Для мене кожен день особливий, тому що тіло говорить тобі, чого воно хоче. Прямо зараз на сніданок і вечерю я їм рибай, верхню частину філе, свинячу грудинку, багато яєць, бекон, котлети, вершкове масло, жир і весь цей асортимент продуктів тваринного походження. Я повністю виключила цукор усіх типів: фрукти, вуглеводи та оброблений цукор. Я не їм ні рослин, ні овочів", - розповіла дівчина.

Зараз Вікторія їсть м'ясо щодня (скриншот)

Як змінився організм

Вона зізнається, що ніколи більше не піддаватиме своє тіло моторошним випробуванням і стверджує, що їй було погано з веганською дієтою, а зараз вона почувається просто чудово.

"Моєю метою було відмовитися від ліків. У мене був гіпотиреоз і мені сказали, що доведеться мати з цим справу все життя, що залишилося. Тепер я бачу, що це неправда. Мій лікар вчора подивився аналізи й сказав, що у мене більше немає гіпотиреозу", - додає дівчина.

У дитинстві Вікторія виховувалась на дієті, що складалася з м'яса, рису, бобів та салатів. На сніданок у неї часто було печиво та випічка. У 20 років вона свідомо перейшла на рослинну їжу - через пропаганду веганства та бажання схуднути.

Її стан почав погіршуватися, але лікарі сказали, що здуття живота та нестача енергії - це нормально.

"Раніше я думала, що у мене непереносимість молочних продуктів. У мене було багато проблем з кишечником, наприклад, здуття живота. Я відчувала себе втомленою, у мене було багато прищів. Майже кожен день були болі в суглобах щелепи, проблеми з носовими пазухами та головні болі. Я говорила з професіоналами та лікарями, і вони говорили, що це нормально", - розповіла Вікторія.

Але дівчину така ситуація зовсім не влаштовувала, і вона розуміла, що щось не так, адже вона не могла постійно почуватися погано.

Як тільки вона перейшла на тваринну дієту, вона позбавилася всіх проблем зі здоров'ям. У всьому вона звинувачує оксалати - сполуки, що містяться у фруктах, горіхах і насінні, і які спричинили "запалення" в її тілі. З лютого цього року вона не їла нічого, окрім чорниці - і те дуже рідко.

За словами дівчини, багато людей дотримуються м'ясоїдної дієти, їдять фрукти чи овочі, і їм варто провести власне дослідження, аби зрозуміти, що для них краще.

Новий раціон харчування покращив шкіру, волосся та стан Вікторії (скриншот)

Що кажуть експерти

За даними Національної служби охорони здоров'я, м'ясо в раціоні є добрим джерелом білка, вітамінів та мінералів. Бажано вживати не більше 70 г червоного (чи обробленого) м'яса щодня.

А щодо оксалатів вказується, що варто уникати надмірного вживання продуктів з цим з'єднанням тільки в тому випадку, якщо у вас є каміння в нирках. Тільки від 10 до 15% оксалатів у сечі надходить із їжею.

Тому немає потреби повністю виключати зі свого раціону продукти з оксалатом. Слід прагнути помірного і розумного вживання таких продуктів.