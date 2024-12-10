Три простих кроки, щоб ніколи більше не мати тріщин на губах

Що треба знати про губи

Наші губи можуть висихати набагато легше, тому частково в цьому винні шкіра на інших частинах нашого тіла та відсутність сальних залоз. Сальні залози виробляють шкірне сало, і хоча це шкірне сало може бути причиною неприємних речей, таких як прищі, чорні крапки та жирне волосся, воно також підтримує нашу шкіру зволоженою.

Але на відміну від більшості решти нашої шкіри і навіть шкіри голови, наші губи не мають цих залоз, тому вони більш сприйнятливі до висихання.

Шкіра на губах також тонша, і їй не вистачає кератину, через що вона не так добре утримує воду. І що ще гірше, люди також схильні облизувати губи для швидкого вирішення проблеми, але в слині є ферменти, які зрештою роблять нашу шкіру сухішою.

Що робити, щоб губи не тріскалися

Не користуйтеся бальзамами для губ ChapStick

Деякі інгредієнти бальзаму для губ лише погіршують проблему. Бальзами для губ, які містять такі інгредієнти, як фенол, ментол і саліцилова кислота, насправді роблять ваші губи сухішими. Це просто замкнуте коло.

Нанесіть на губи краплю гіалуронової кислоти

Гіалуронова кислота зволожує шкіру та допомагає їй утримувати воду. Вона часто використовується в засобах проти старіння, оскільки суха шкіра старіє швидше, тому дотримання цієї поради також може допомогти довше зберегти молодість ваших губ.

Користуйтеся вазеліном

Вазелін є оклюзійним засобом, тобто він утворює бар’єр для утримання вологи.