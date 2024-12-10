Три простых шага, чтобы никогда больше не иметь трещин на губах

Что нужно знать о губах

Наши губы могут высыхать гораздо легче, поэтому частично в этом виноваты кожа на других частях нашего тела и отсутствие сальных желез. Сальные железы производят кожное сало, и хотя это кожное сало может быть причиной неприятных вещей, таких как прыщи, черные точки и жирные волосы, оно также поддерживает нашу кожу увлажненной.

Но в отличие от большинства остальной кожи и даже кожи головы, наши губы не имеют этих желез, поэтому они более восприимчивы к высыханию.

Кожа на губах тоже тоньше, и ей не хватает кератина, из-за чего она не так хорошо удерживает воду. И еще хуже, люди также склонны облизывать губы для быстрого решения проблемы, но в слюне есть ферменты, которые в конце концов делают нашу кожу более сухой.

Что делать, чтобы губы не трескались

Не пользуйтесь бальзамами для губ ChapStick

Некоторые ингредиенты бальзама для губ только усугубляют проблему. Бальзамы для губ, содержащие такие ингредиенты, как фенол, ментол и салициловая кислота, на самом деле делают ваши губы более сухими. Это просто замкнутый круг.

Нанесите на губы каплю гиалуроновой кислоты

Гиалуроновая кислота увлажняет кожу и помогает удерживать воду. Она часто используется в средствах против старения, поскольку сухая кожа стареет быстрее, поэтому следование этому совету также может помочь дольше сохранить молодость ваших губ.

Пользуйтесь вазелином

Вазелин является окклюзионным средством, то есть он образует барьер для удержания влаги.