Три простих інгредієнти, які перетворять неулюблену броколі на смакоту

Що додати до броколі для кращого смаку

Броколі - це корисне доповнення до вечері, оскільки овоч наповнений вітамінами та клітковиною. Найпопулярніший спосіб приготування броколі - відварювання або приготування на пару, але в цьому випадку вона може мати гіркий смак і жахливу кашоподібну консистенцію при переварюванні.

Не дивно, що багато людей неохоче їдять броколі. Втім, існує простий спосіб приготування овочу, який зробить його смачним.

Еррен Харт, кулінарка і засновниця Erren's Kitchen, вважає, що найпростіший спосіб приготувати броколі так, щоб вона стала апетитною, - це просто запекти її, додавши деякі інгредієнти для покращення смаку.

За словами Еррен, броколі можна приготувати за допомогою трьох простих інгредієнтів: "Запечіть свіжу броколі з часником, лимоном і сиром пармезан - за таким рецептом гарнір, безсумнівно, стане неперевершеним".

Насамперед обсмажування або запікання броколі призводить до карамелізації природних цукрів, що містяться в овочі, тому ви отримаєте насичений, маслянистий і легкий солодкий смак, а також хрустку консистенцію.

За словами Еррен, цей простий, але смачний спосіб приготування одного з поширених овочів створює ідеальний гарнір майже до будь-якої страви. До того ж за таким способом можна приготувати не менш смачний гарнір з іншими овочами.

Як готувати броколі за рецептом Еррен

Для того, щоб приготувати цей смачний овочевий гарнір, Еррен використовує наступні інгредієнти:

броколі - 1,8 кг

лимонний сік - 2 ст. л.

лимонна цедра - 2 ч. л.

часник - 4 зубчики

сир пармезан - до смаку

сіль - до смаку

перець - до смаку

оливкова олія - 4-5 ст. л.

Увімкніть духовку для розігріву до 200 градусів. Вимийте броколі і переконайтеся, що вона ретельно висушена перед приготуванням - тоді вона набуде хрумкої скоринки після запікання.

Розріжте броколі, відокремивши суцвіття від товстих стебел. Покладіть броколі у велику форму для запікання, рівномірно виклавши суцвіття в один шар.

Збризніть броколі оливковою олією, посоліть і поперчіть її, а також додайте очищені і нарізані зубчики часнику.

Помістіть броколі в духовку і запікайте протягом 20-25 хвилин, поки вона не стане хрусткою та злегка рум'яною. За 10-12 хвилин від початку приготування переверніть суцвіття броколі на інший бік.

Коли броколі буде готова, дістаньте її з духовки і відразу ж додайте лимонну цедру, лимонний сік і тертий пармезан. Ваша смачна броколі буде готова до подачі на стіл і, швидше за все, сподобається всім, а не стане забутим гарніром.