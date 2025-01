Як готувати батат, щоб не втратити його смак: три прості способи

Нещодавно ми писали про те, як приготувати яловичину, щоб вона не була жорсткою.

Крім цього, розповідали, який інгредієнт зробить пюре ідеальним.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Healthline, Eat This, Not That, Bon Appetit.