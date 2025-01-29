Як готувати батат, щоб не втратити його смак: три прості способи

Батат - це не лише смачний, а й корисний овоч, який стає все популярнішим у раціоні українців. Він багатий на вітаміни, мінерали та клітковину, а також має чудовий смак, який можна розкрити при правильному приготуванні.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, як приготувати батат, щоб страва була максимально смачною.

Як готувати батат

Батат - універсальний овоч, який можна готувати різними способами: смажити, варити або запікати.

Кожен з цих методів дозволяє зберегти його натуральний смак і корисні властивості. Але важливо не перестаратися з приправами та олією, щоб не заглушити природну солодкість батату.

Як смажити батат

Смажений батат - це чудовий гарнір або навіть основна страва. Для смаження найкраще використовувати молодий батат, оскільки він менш волокнистий і має ніжніший смак. Найпростіший рецепт смаженого батату складається з таких кроків:

Почистьте батат від шкірки та наріжте його на кубики або скибочки.

Нагрійте пательню з невеликою кількістю олії (можна використовувати оливкову або соняшникову).

Всипте батат до гарячої пательні і смажте на середньому вогні, до золотистої скоринки, періодично перемішуючи.

За бажанням додайте спеції - наприклад, паприку, тим'ян або розмарин, щоб підсилити смак.

Важливо не пересмажити батат, щоб він не став сухим і не втратив своїх смакових якостей. Бажано не використовувати занадто багато олії, оскільки батат вже має природну солодкість і може стати дуже жирним.

Як варити батат

Варений батат - це один з найпростіших способів готування, який дозволяє зберегти більшість вітамінів і мінералів. Для варіння батату є кілька варіантів, але ось основний спосіб:

Почистьте батат від шкірки та наріжте коренеплід на однакові шматки, щоб вони рівномірно зварились.

Покладіть батат у каструлю з холодною водою, додайте трохи солі і доведіть рідину до кипіння.

Варіть на середньому вогні приблизно 15-20 хвилин, поки батат не стане м'яким. Перевірте готовність, проколовши один зі шматочків виделкою.

Після варіння можна зробити пюре, додавши трохи масла або меду для посилення смаку. Щоб зберегти більше поживних речовин батату, можна варити його в шкірці, а потім почистити.

Як готувати батат (ілюстративне фото: Freepik)

Варений батат добре підходить як гарнір до м'яса чи риби. Зберігаючи його натуральний смак, ви отримаєте смачну та корисну страву.

Як запікати батат

Запікання - один з найкращих способів приготування батату, оскільки смак коренеплоду стає більш виразним, збагачується карамелізованими нотками, а батат зберігає всі корисні речовини. Ось простий рецепт для запікання:

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Промийте батат і, за бажанням, залиште шкірку. Наріжте коренеплід на кола або кубики, залежно від ваших уподобань.

Покладіть нарізаний батат на деко, змащене олією. Для додаткового смаку можна присипати спеціями - чилі, чорним перцем або паприкою.

Запікайте батат близько 30-40 хвилин, періодично перевіряючи готовність. Для рівномірного запікання перевертайте його кілька разів.

Коли батат стане м’яким і карамелізується, його можна подавати як гарнір або основну страву.

Запечений батат чудово поєднується з соусами та різними приправами. Це також ідеальний варіант для тих, хто хоче насолодитися натуральним смаком овочу без зайвого жиру.