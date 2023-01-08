UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Три прості жіночі хитрощі, як втримати чоловіка

Як втримати чоловіка (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

До чого тільки не вдаються часом жінки, аби втримати поруч свою половинку. Але є справді "робочі" хитрощі, які гарантовано спрацюють. І мова тут не про маніпуляції (хіба що трошки), а про дорослу жіночу мудрість.

Дієві поради щодо стосунків з'явилися на Telegram каналі Сексологія.

Не докоряйте!

Чоловіки болісно переживають крах їхніх надій щодо бізнесу, грошей та роботи. Невдачі зачіпають їхню чоловічу гідність.

Критика в такий момент може стати тією останньою краплею. Краще підтримайте коханого і покажіть, що ви разом, щоб не сталося.

Не принижуйте його

Не кажіть, що ви розумніші, що ви кращі за нього, що здатні самі все зробити, що він вам не потрібен. Навіть якщо ви дійсно можете донести сумку з магазину, бо тричі на тиждень качаєте біцепс-трицепс в залі.

Якщо все завжди брати на себе, чоловік просто перетвориться на придаток до дивану. Або ж піде до іншої, яка не буде хапатися за розвідний ключ, щоб поремонтувати кран, а дочекається, поки коханий сам відремонтує сантехніку (чи попросить кума це зробити).

Не піддавайтеся депресії

Якщо ваша пара опинилася на межі розлучення через життєві обставини, жінка не повинна впадати в депресію. Виявіть силу характеру - якщо не вдасться зберегти стосунки, ви хоч збережете свої нерви.

В будь-якому разі сподіватися, на те, що він вас пожаліє - марно. Навряд чи заплакане обличчя чи неохайний зовнішній вигляд зможе повернути у вашу пару взаємні почуття.

Раніше ми писали про головні чоловічі страхи і комплекси.

Також психологи розповіли, що насправді треба чоловікам від жінок.

Читайте РБК-Україна в Google News