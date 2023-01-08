Три прості жіночі хитрощі, як втримати чоловіка

До чого тільки не вдаються часом жінки, аби втримати поруч свою половинку. Але є справді "робочі" хитрощі, які гарантовано спрацюють. І мова тут не про маніпуляції (хіба що трошки), а про дорослу жіночу мудрість.
Дієві поради щодо стосунків з'явилися на Telegram каналі Сексологія.
Чоловіки болісно переживають крах їхніх надій щодо бізнесу, грошей та роботи. Невдачі зачіпають їхню чоловічу гідність.
Критика в такий момент може стати тією останньою краплею. Краще підтримайте коханого і покажіть, що ви разом, щоб не сталося.
Не кажіть, що ви розумніші, що ви кращі за нього, що здатні самі все зробити, що він вам не потрібен. Навіть якщо ви дійсно можете донести сумку з магазину, бо тричі на тиждень качаєте біцепс-трицепс в залі.
Якщо все завжди брати на себе, чоловік просто перетвориться на придаток до дивану. Або ж піде до іншої, яка не буде хапатися за розвідний ключ, щоб поремонтувати кран, а дочекається, поки коханий сам відремонтує сантехніку (чи попросить кума це зробити).
Якщо ваша пара опинилася на межі розлучення через життєві обставини, жінка не повинна впадати в депресію. Виявіть силу характеру - якщо не вдасться зберегти стосунки, ви хоч збережете свої нерви.
В будь-якому разі сподіватися, на те, що він вас пожаліє - марно. Навряд чи заплакане обличчя чи неохайний зовнішній вигляд зможе повернути у вашу пару взаємні почуття.
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