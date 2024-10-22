Три прості речі, які "миттєво" зроблять вас молодшими

Три речі, які зроблять вас молодшими

"Це не те, що можна наносити на шкіру; це не те, що можна їсти. Це миттєві речі, які можуть змінити молодість вашої зовнішності", - сказала ДеРоза.

1. Тренер здоров’я рекомендує підібрати стрижку та зачіску, яка підійде для вашої форми обличчя.

"Чубчик завжди і завжди робить вас молодшими", - каже вона, зазначаючи, що пряме волосся та чубчик - це рецепт миттєвого молодого вигляду.

2. Колір одягу

У своєму відео вона зазначає, що навмисне одягла помаранчевий колір, тому що від нього її шкіра аж сяє. Інші кольори не мають такого ефекту, каже вона.

"Якщо я ношу чорний або сірий, я виглядаю не дуже. Тож визначте, які ваші кольори, і носіть ті, які зроблять вашу шкіру яскравою", - радить тренер із здоров’я.

3. Третя і остання порада ДеРози, яку вона вважає "легкою", стосується ваших аксесуарів.

"Третя річ - це легко, і це очевидно: ювелірні вироби. Класичні ювелірні вироби завжди надають віку. Обирайте стильні вироби, наприклад, багато браслетів, великі сережки. Такі речі надають вам більш молодого вигляду", - резюмувала вона.