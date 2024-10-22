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Три прості речі, які "миттєво" зроблять вас молодшими

Фото: Які речі допоможуть вам виглядати молодше (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Експерт з краси і здоров’я розповіла, що є три прості способи "миттєво" виглядати молодше. Для цього вам не потрібно буде переглядати свій раціон або витрачати гроші на дорогі процедури чи засоби по догляду за шкірою.

Що саме треба робити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok експерта Вікі ДеРоза.

Три речі, які зроблять вас молодшими

"Це не те, що можна наносити на шкіру; це не те, що можна їсти. Це миттєві речі, які можуть змінити молодість вашої зовнішності", - сказала ДеРоза.

1. Тренер здоров’я рекомендує підібрати стрижку та зачіску, яка підійде для вашої форми обличчя. 

"Чубчик завжди і завжди робить вас молодшими", - каже вона, зазначаючи, що пряме волосся та чубчик - це рецепт миттєвого молодого вигляду.

2. Колір одягу

У своєму відео вона зазначає, що навмисне одягла помаранчевий колір, тому що від нього її шкіра аж сяє. Інші кольори не мають такого ефекту, каже вона.

"Якщо я ношу чорний або сірий, я виглядаю не дуже. Тож визначте, які ваші кольори, і носіть ті, які зроблять вашу шкіру яскравою", - радить тренер із здоров’я.

3. Третя і остання порада ДеРози, яку вона вважає "легкою", стосується ваших аксесуарів.

"Третя річ - це легко, і це очевидно: ювелірні вироби. Класичні ювелірні вироби завжди надають віку. Обирайте стильні вироби, наприклад, багато браслетів, великі сережки. Такі речі надають вам більш молодого вигляду", - резюмувала вона.

 

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