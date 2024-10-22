Три простые вещи, которые "мгновенно" сделают вас младше

Три вещи, которые сделают вас моложе

"Это не то, что можно наносить на кожу; это не то, что можно есть. Это мгновенные вещи, которые могут изменить молодость вашего облика", - сказала ДеРоза.

1. Тренер здоровья рекомендует подобрать стрижку и прическу, подходящую для вашей формы лица.

"Челка всегда и всегда делает вас младше", - говорит она, отмечая, что прямые волосы и челка - это рецепт мгновенного молодого вида.

2. Цвет одежды

В своем видео она отмечает, что намеренно надела оранжевый цвет, потому что от него ее кожа сияет. Другие цвета не обладают таким эффектом, говорит она.

"Если я ношу черный или серый, я выгляжу не очень. Так что определите, какие ваши цвета, и носите те, которые сделают вашу кожу яркой", - советует тренер по здоровью.

3. Третий и последний совет ДеРозы, который он считает "легким", касается ваших аксессуаров.

"Третья вещь - это легко, и это очевидно: ювелирные изделия. Классические ювелирные изделия всегда старят. Выбирайте стильные изделия, например много браслетов, большие серьги. Такие вещи придают вам более молодой вид", - резюмировала она.