Довгожителі поділилися 5 фітнес-секретами, які допомогли їм відсвяткувати 100-річчя

Ні для кого вже не секрет, що фізичні вправи можуть бути одним із найкращих і найпростіших способів випередити потенційні проблеми зі здоров’ям із віком.

Про секрети активності столітніх людей, які допомогли їм стільки прожити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Best Life.

Які секрети активності довгожителів

Бігова активність

У випадку Роя Енглерта, 100-річного ветерана Другої світової війни, біг невід’ємною частиною його фітнес-режиму.

"Я думаю, чому я прожив довго, так це те, що я був дуже активним усе своє життя, будучи бігуном протягом 40 років", - сказав Енглерт.

Силові тренування

Підняття заліза - це не лише нарощування м’язів. Деякі люди, які дожили до свого 100-річчя, клянуться, що підняття вагів є запорукою їхнього довголіття.

100-річний Лес Савіно розповів, що відвідує тренажерний зал три дні на тиждень для серйозної ротації силових тренувань. Його схема передбачає використання понад дюжини різних силових тренажерів, на яких він виконує принаймні 45 повторень, виконуючи майже 700 повторень за кожне відвідування.

"Коли я виходжу з тренажерного залу вранці після моїх трьох годин вправ, я почуваюся набагато краще, ніж тоді, коли я прийшов. У мене більше гнучкості, і я просто відчуваю більшу мотивацію до життя", - сказав він.

Легке кардіо та прогулянки

Ви можете не тільки бігати, а займатися на легких кардіотренажерах.

Ні для кого не секрет, що довгі прогулянки є одним із найпростіших способів вести здоровий спосіб життя. Ця звичка широко поширена серед багатолітніх людей.

Коли Луїза Джин Синьор подорослішала, вона була змушена припинити деякі зі своїх улюблених фізичних занять, які раніше включали все, від бальних танців до їзди на велосипеді. Однак 112-річна жінка каже, що тепер вона надає пріоритет щоденній прогулянці, навіть якщо це просто швидка прогулянка коридорами її житлового будинку.

Багато хто включає рух у повсякденну діяльність. Трежер Циммерман, 103-річна жінка з Каліфорнії, щодня вигулює собаку.

"Навіть коли ви не почуваєтесь добре, продовжуйте йти, продовжуйте рухатися", - сказала вона.